Dumoulin obdržal vodstvo, Polanc zaostal, Van Garderenu 18. etapa

Tejay van Garderen je zmagovalec 18. etape Gira. (Foto: AP)

V boju za skupno zmago ni prišlo do sprememb. Nizozemec Tom Dumoulin, Kolumbijec Nairo Quintana in Italijan Vincenzo Nibali so odbili vse medsebojne napade, na cilj prišli skupaj, se razvrstili od 9. do 11. mesta v etapi, tako da ima Dumoulin, kolesar Sunweba, še naprej 31 sekund prednosti pred Quintano in minuto ter 12 sekund pred Nibalijem. Za razliko od 17. etape Slovenci tokrat niso igrali vidne vloge. Jan Polanc je plačal davek velike aktivnosti dan prej, odpadel je že na drugem od petih kategoriziranih vzponov, na koncu zaostal šest minut in 57 sekund (27. mesto) in izpadel iz deseterice najboljših v skupnem seštevku. V petek kolesarje čaka nova gorska etapa, ki se bo začela v San Candidu, končala pa v Piancavallu.

Izidi:

1. Tejay Van Garderen (ZDA/BMC Racing Team) 3:54:04

2. Mikel Landa (Špa/Sky) isti čas

3. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) +0:08

4. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) isti čas

5. Jan Hirt (Češ/CCC Sprandi Polkowice) 0:11

6. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 0:24

7. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo) 0:34

8. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo)

9. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 01:06

10. Nairo Quintana (Kol/Movistar Team)

11. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain Merida) isti čas

...

27. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 6:57

51. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 32:57

56. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida)

69. Jan Tratnik (Slo/CCC Polkowice) isti čas

137. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 35:55

141. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) isti čas

Skupni vrstni red:

1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 80:00:48

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 0:31

3. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 1:12

4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 1:36

5. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša 1:58

6. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) 2:07

7. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 3:17

8. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo) 5:48

9. Adam Yates (VBr/Orica-Scott) 7:06

10. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 7:24

...

13. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 12:24

105. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 3:15:53

110. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 3:20:56

135. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 3:37:33

142. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 3:42:59

143. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 3:43:25