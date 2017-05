Dumoulinu kronometer in rožnata majica, Tratnik in Polanc poskrbela za lep slovenski uspeh na 10. etapi

Tom Dumolin je zmagovalec desete etape na 100. Giru. Z zmago je postal tudi novi vodilni dirke. (Foto: Twitter)

Tom Dumoulin, sicer specialist za vožnje na čas, je danes prikazal izjemno vožnjo. Član ekipe Sunweb je za 49 sekund prehitel Britanca Gerainta Thomasa (Sky) na drugem mestu in za 56 sekund Luksemburžana Boba Jungelsa (Quick-Step). Nizozemec je s tem potrdil, da je mislil resno, ko je napovedoval, da se bo na Giru potegoval za stopničke v skupnem seštevku. Kolumbijca Naira Quintano iz ekipe Movistar, kateremu so mnogi že pripisovali, da je v deveti etapi in vzponu na Blockahus že postavil trdne temelje za drugo zmago na rožnati dirki, je ugnal za 2:53 minute. Dumoulin ima zdaj v skupni razvrstitvi 2:23 minute prednosti pred drugim Quintano, Bauke Mollema na tretjem mestu zaostaja 2:38 minute. Po današnji etapi je vsaj prva peterica spet veliko bolj strnjena. Četrtouvrščeni Francoz Thibaut Pinot zaostaja 2:40 minute, sedem sekund več Italijan Vincenzo Nibali.

"Z lepo razliko grem v gore. Toda Quintana je na Blockhausu pokazal, da je boljši hribolazec. Veliko se lahko spremeni v zadnjem tednu. Tudi če grem zdaj domov, je Giro zame uspešen. Imam etapno zmago in rožnato majico. Pričakoval sem, da bom danes pridobil. Odvisno je od dneva in danes je za menoj dober dan. Boril sem se do cilja. Vožnje na čas vedno bolijo in boril sem se bolj kot kadarkoli prej. Toda bilo je vredno, razliko je velika," je po etapi menil Dumoulin.

Jan Tratnik je za Nizozemcem zaostal 2:13 minute, kar je zadostovalo za osmo mesto. Jan Polanc, najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku, je prikazal novo izvrstno vožnjo, saj je v vožnji na čas za seboj pustil številne kolesarje, ki ciljajo na najvišja mesta. Počasnejši so bili denimo Britanec Adam Yates, Pinot, Nizozemec Steven Kruijswijk, Quintana ... Na koncu je z zaostankom 2:35 osvojil 15. mesto, v skupnem seštevku pa napredoval za eno mesto in je 14. Za vodilnim Nizozemcem zaostaja 6:51 minute. V seštevku mladih kolesarjev je zadržal tretje mesto, 2:55 minute zaostaja za Jungelsom, vsaj še v sredo pa bo Polanc nosil modro majico najboljšega na gorskih ciljih. V skupni razvrstitvi je še vedno najboljši član svoje ekipe, od kapetana, Portugalca Ruija Coste, je bil danes hitrejši za 15 sekund. Ostali Slovenci so bili v današnji etapi slabši. Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) je bil 92., 101. je bil Luka Pibernik (Bahrain-Merida), na 176. mestu je končal Luka Mezgec (Orica-Scott) in na 185. Matej Mohorič (UAE Emirates). V skupnem seštevku je 99. Pibernik, 121. Tratnik, 132. Mohorič, 136. Koren in 153. Mezgec.

Izidi, 10. etapa:

1. Tom Dumoulin (Ned/Sunweb) 50:37 2. Geraint Thomas (VBr/Sky) + 0:49 3. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 0:56 4. Luis Leen Sanchez (Špa/Astana) 1:40 5. Vasil Kirjienka (Blr/Sky) 2:00 6. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 2:07 7. Maxime Monfort (Bel/Lotto Soudal) 2:13 8. Jos Van Emden (Niz/LottoNl-Jumbo) 2:15 9. Andrey Amador (Kos/Movistar) 2:16 10. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:17 ... 11. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 2:18 15. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 2:53 92. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 6:23 101. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 6:40 176. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 10:00 185. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 11:04

Skupno: 1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 42:57:16 2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:23 3. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:38 4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 2:40 5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 2:47 6. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 3:56 7. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R) 4:05 8. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 4:17 9. Andrey Amador (Kos/Movistar) 4:39 10. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo) 5:19 ... 14. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 6:51 99. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:04:28 121. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 1:13:13 132. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 1:16:25 136. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 1:17:41 153. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 1:24:59