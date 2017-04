Đoković bi po koncu kariere smuknil v čevlje trenerja, 'Noleta' na dvoboj izzval tudi ameriški zvezdnik

Novak Đoković (Foto: AP)

Teniški as Novak Đoković je srbski izbrani vrsti pomagal do polfinala Davisovega pokala, ko je skupaj s soigralci premagal reprezentanco Španije in si s tem zagotovil napredovanje v naslednji krog, kjer se bodo Srbi pomerili s Francozi. Ob tej priložnosti je drugi igralec sveta poudaril, da si sebe tudi po končani profesionalni karieri predstavlja v vrstah srbske teniške reprezentance. "Zakaj pa ne? Uživam v vsakem trenutku, ki ga lahko preživim z ekip. Nekega dne, ko se bom odločil za konec profesionalne poti bom zagotovo razmislil tudi o vlogi selektorja. To je velika odgovornost, po drugi strani pa tudi privilegij, saj vodiš ekipo na svetovni sceni. Svoje znanje in izkušnje pa lahko preneseš na mlajše igralce," je o svojih načrtih za prihodnost priznal Đoković. Več kot očitno pa bo do takrat preteklo še nekaj vode, če ne drugače ga je na dvoboj izzval tudi priljubljeni igralec Hugh Jackman, ki je na družabnih omrežjih objavil fotografijo iz igrišča in s tem podražil 'Noleta'. Priljubljeni filmski igralec je sicer velik ljubitelj tenisa, očitno pa bi se rad preizkusil tudi z 'najboljšimi'.