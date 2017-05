Đoković ekspresno napredoval in oddal le osem iger, v Parizu slovo Kvitove

Novak Đoković (Foto: AP)

Srb Novak Đoković se je kot drugi nosilec uvrstil v tretji krog odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V drugem krogu je brez težav izločil Portugalca Joaoa Souso s 6:1, 6:4 in 6:3. Uspešen je bil tudi Avstrijec Dominic Thiem, šesti nosilec je premagal Italijana Simoneja Bolellija s 7:5, 6:1 in 6:3.

V nadaljevanje so se uvrstili tudi deseti nosilec Belgijec David Goffin, 11. Bolgar Grigor Dimitrov in 25. Američan Steve Johnson, ki je izločil Hrvata Borno Ćorića s 6:2, 7:6 (8), 3:6 in 7:6 (6), Argentinec Horacio Zeballos pa je presenetil drugega hrvaškega igralca in 23. nosilca Iva Karlovića in slavil s 7:6 (5), 7:6 (5) in 6:3.

Francoski igralec Jo-Wilfried Tsonga, ki je konec tedna dobil turnir v Lyonu, pa se je poslovil. V prvem krogu je 11. igralca sveta v štirih nizih s 7:5, 6:4, 6:7 (6) in 6:4 ugnal Argentinec Renzo Olico. Olivo je temeljni kamen za zmago postavil že v torek, dvoboj je bil nato zaradi teme prekinjen, danes pa je dokončal začeto. V drugem krogu bo 25-letni Argentinec, 91. na lestvici ATP, igral z Britancem Kylom Edmundom.

Branilka naslova na odprtem teniškem prvenstvu Francije Garbine Muguruza se je po zaostanku vendarle uvrstila v tretji krog turnirja v Parizu. Četrta nosilka iz Španije je Estonko Anett Kontaveit, ki je 53. igralka svetovne lestvice, izločila s 6:7 (4), 6:4 in 6:2. Muguruza je po izgubljenem prvem nizu v drugem zaostajala z 1:3, nato pa napravila velik preobrat in se bo v tretjem krogu pomerila z Julijo Putincevo iz Kazahstan.

Američanka Venus Williams, deseta igralka turnirja, je gladko premagala Japonko Kurumi Naro s 6:3 in 6:1, druga predstavnica ZDA Bethanie Mattek-Sands pa je presenetila petnajsto nosilko Čehinjo Petro Kvitovo in po dveh podaljšanih igrah slavila s 7:6 (5) in 7:6 (5).

Klepačeva v drugi krog ženskih dvojic

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez prebila v 2. krog OP Francije. V uvodnem krogu tekmovanja dvojic sta Slovenka in Španka premagali Romunko Sorano Mihaelo Cirsteo in Hrvatico Donno Vekić, ki sta pri izidu 6:7 (2), 6:4 in 4:1 dvoboj predali.

Izidi:

- OP Francije (16.790.000 evrov):

- moški, 1. krog:

Renzo Olivo (Arg) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra/12) 7:5, 6:4, 6:7 (6), 6:4;

- 2. krog:

Dominic Thiem (Avt/6) - Simone Bolelli (Ita) 7:5, 6:1, 6:3;

David Goffin (Bel/10) - Sergej Stahovskij (Ukr) 6:2, 6:4, 3:6, 6:3;

Diego Schwartzman (Arg) - Stefano Napolitano (Ita) 6:3, 7:5, 6:2;

Steve Johnson (ZDA/25) - Borna Čorić (Hrv) 6:2, 7:6(8), 3:6, 7:6(6);

Horacio Zeballos (Arg) - Ivo Karlović (Hrv/23) 7:6 (5), 7:6 (5), 6:3;

Novak Đoković (Srb/2) - Joao Sousa (Por) 6:1, 6:4, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol/11) - Tommy Robredo (Špa) 6:3, 6:4, 7:5;

- ženske, 2. krog:

Lesija Curenko (Ukr) - Jekaterina Makarova (Rus) 6:2, 6:2;

Jelena Ostapenko (Lat) - Monica Puig (Por) 6:3, 6:2;

Samantha Stosur (Avs) - Kirsten Flipkens (Bel) 6:2, 7:6 (6);

Bethanie Mattek-Sands (ZDA) - Petra Kvitova (Češ/15) 7:6 (5), 7:6 (5);

Julija Putinceva (Kaz/27) - Johanna Larsson (Šve) 6:3, 1:6, 6:3;

Shelby Rogers (ZDA) bat Cagla Büyükakcay (Tur) 7:6 (6), 6:4;

Venus Williams (ZDA/10) - Kurumi Nara (Jap) 6:3, 6:1;

Catherine Bellis (ZDA) - Kiki Bertens (Niz/18) 6:3, 7:6 (5);

Garbine Muguruza (Špa) - Anett Kontaveit (Est) 6:7 (4), 6:4, 6:2.