Đoković: Monte Carlo je idealen kraj za nov začetek

Novak Đoković se, kot pravi, počuti odlično, kar je dokazal na tekmi Davisovega pokala, ko je svojo reprezentanco popeljal v polfinale. Srb optimistično čaka tudi turnir v Monte Carlu. "Tu sem doma, na teh igriščih sem preživel nešteto ur, na njih se res počutim odlično. Tudi turnir tukaj sem že dvakrat dobil. Najboljši sem bil leta 2013 in 2015. Pričakujem sicer nekaj nihanj, kar je za povratnika po poškodbi normalno, toda verjamem, da je to idealen kraj za moj drugi začetek sezone. Zaupam vase, moram verjeti, da ta turnir lahko dobim," razmišlja Đoković. Zagotovo pa status prvega favorita ne pripada Đokoviću, ampak je to Španec Rafael Nadal. Španec je v zadnjem času kazal dobro formo, da pa je to njegov turnir, pa je tudi že večkrat dokazal. Lani ga je dobil že devetič, prepričan je, da lahko letos slavi svojo jubilejno zmago. Nadal je sicer četrti nosilec turnirja (tretji je zmagovalec turnirja leta 2014 Švicar Stan Wawrinka), ki je lani v polfinalu premagal Murraya, v finalu pa Francoza Gaela Monfilsa. Tega letos ne bo, manjkali pa bodo tudi Roger Federer, Miloš Raonić, Kei Nishikori, Nick Kyrgios in tudi njegov rojak Richard Gasquet.





Novak Đoković (Foto: AP)

Lestvica ATP (17. april):

1. (1) Andy Murray (VBr) 11.660

2. (2) Novak Đoković (Srb) 7905

3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5605

4. (4) Roger Federer (Švi) 5125

5. (7) Kei Nishikori (Jap) 4310

6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4165

7. (5) Rafael Nadal (Špa) 3735

8. (8) Marin Čilić (Hrv) 3385

9. (9) Dominic Thiem (Avs) 3385

10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2905

...

129. (128) Blaž Kavčič (Slo) 444

162. (146) Grega Žemlja (Slo) 351

264. (263) Blaž Rola (Slo) 192

749. (747) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 28

794. (800) Nik Razboršek (Slo) 24

800. (797) Tomislav Ternar (Slo) 23

889. (890) Mike Urbanija (Slo) 16

...