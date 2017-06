Đoković o spremembi v ekipi: "Moj največji idol je Sampras, vendar sem se odločil za Agassija"

Novak Đoković in Andre Agassi (Foto: AP)

Novica o velikopoteznih spremembah v ekipi Novaka Đokovića je presenetila širšo javnost, potem ko je srbski teniški as po koncu rimskega mastersa oznanil, da bo odslej vadil pod taktirko Andreja Agassija. "Moj največji idol je Pete Sampras, vendar sem kot deček veliko opazoval tudi Agassija. Kar zadeva moj slog igre, najbolj spominja na Samprasovega. Z njim sem se v preteklosti pogosto pogovarjal, vendar v tem ne vidim nikakršnih težav. Odločil sem se za Agassija in vesel sem, da se bom lahko marsikaj naučil od njega," je pojasnil Đoković, ki ob tem ni varčeval s pohvalami na račun novega trenerja. Spoštuje njegov močan karakter, iskrenost in poštenost ter strast, ki jo Američan kaže pri svojem delu. Prav zato sta se zelo zbližala že v samem telefonskem pogovoru.

"Odprla sva se drug drugemu. Govorila sva o tenisu, življenju. Hitro sva se razumela, saj podobno razmišljava. Všeč mi je bil način, na katerega je nagovarjal ljudi v svoji knjigi. Odprt je in iskren. Pogovarjali smo se o sami igri, saj smo želeli videti, v kakšnem stanju je moj um. Vse od osvojitve Roland Garrosa čustev nisem več zmogel nadzorovati, on pa ima s tem mnogo izkušenj," je priznal Nole, kljub temu pa ameriški teniški as ne bo vedno navzoč na njegovih teniških dvobojih. "Poskusil bo biti ob meni na velikih turnirjih, če mu bosta družina in čas to dovoljevala, prav zato bi potreboval še koga v ekipi," je pojasnil Đoković. Prav zaradi povsem sproščenega urnika in lastne volje ter ljubezni do športa se je za sodelovanje odločil tudi Aggasi, ki za svoje delo ne zahteva nikakršnega plačila.