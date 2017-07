Đoković po predaji v Wimbledonu zaradi poškodbe komolca pod vprašaj postavil celotno sezono

Đoković je razkril, da ga bolečine v komolcu spremljajo že vsaj leto in pol. (Foto: AP)

"V resnici me komolec boli že vsaj leto in pol. Že na začetku Wimbledona sem imel težave z njim, količina dvobojev pa je stanje poslabšala. Vsak dan je huje, pred dvobojem z Berdychom sem bil dve uri in pol ne terapiji, vendar mi ni pomagala. Približno pol ure sem še zdržal bolečino, nato pa je ta postala neznosna," je po četrtfinalnem obračunu zbranim novinarjem v Wimbledonu razlagal Đoković. "Najslabše je pri določenih udarcih, kot sta servis in forehand," je dodal in nadaljeval, "za športnika, posebej v individualnem športu, je zdravljenje edina pot. Hudo je, ker trenutno igram svoj najboljši tenis v zadnjih desetih mesecih."

Đoković – mnogi trdijo, da so za njegove slabše predstave v zadnjem letu krive družinske težave, med temi je s pikrimi komentarji prednjačil nekdanji teniški as, danes pa televizijski komentator John McEnroe – si bo za zdravljenje zdaj vzel čas. "Pogovoriti se hočem s specialisti, tako kot to delam že vsaj eno leto, in skupaj ugotoviti, kaj je najbolje za moje telo. Hočem trajno rešitev," meni 30-letni Đoković. S tem pod vprašaj postavlja celo nadaljevanje sezone. "Nočem veliko razmišljati o prihodnosti, ključni so dnevi, ki jih živim. Vsekakor je vse skupaj zelo neugodno, a menim, da ima vsaka stvar v življenju svoj pomen," je sklenil Srb.

Đoković, ki je bil do konca lanske sezone številka ena svetovnega tenisa, je trenutno na četrtem mestu lestvice ATP, ob daljšem premoru, se pravi predčasnem koncu sezone, pa lahko izgubi celo mesto med prvo deseterico na svetu.