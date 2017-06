Đoković pred najuglednejšim teniškim turnirjem: Stvari se menjajo, nisem več tako mlad

Đoković se zaveda, da so spremembe in napredek nekaj povsem življenjskega. (Foto: AP)

Navijači Novaka Đokovića so v zadnjih mesecih v skrbeh, saj njihov teniški as na igrišču ne dosega želenih rezultatov. Kljub temu je Srb prepričan, da ga bo to izučilo ter pripomoglo k temu, da se bo na igrišče vrnil še močnejši. "Muči me forma. Prvič od začetka profesionalne teniške poti sem se znašel v tej situaciji. Imam veliko sreče, da sem deležen vzponov v smislu rezultatov in nadgrajevanja igre. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da že sedem, osem mesecev nisem osvojil velikega turnirja. Zavedam se, da ne igram kot bi mogel. Kljub temu moram ohraniti pozitivne misli. Vse to se je prej ali slej moralo zgoditi, za kar sem vesel, saj že opažam napredek. Stvari se menjajo. Nimam več dvajset let in temu se moram prilagoditi," je priznal srbski teniški as, ki verjame, da bo kljub številnim spremembam uspel prikazati svoj maksimum. Velikokrat se je namreč zgodilo, da se je z glavo podal skozi zid, pri tem pa je spregledal signale, ki sta mu jih poslal telo in um. "Ti so mi sporočali, naj se malo odpočijem," se dandanes zaveda Srb.

"Becker lahko računa name," je Đoković zagotovil novinarjem. (Foto: AP)

Nekaj skrbi so mu pred prihajajočimi tekmami povzročila tudi novice o finančnem stanju njegovega nekdanjega trenerja Borisa Beckerja, s katerim sta še vedno v odličnih odnosih. "Takoj ko sem slišal novice sem ga poklical. Povedal mi je, da niso povsem točne, češ da so mediji pretiravali. To je vse kar vem v tem trenutku, vse dokler ga ne bom obiskal v Londonu. Sva velika prijatelja, čeprav ne delamo več skupaj, smo si še vedno blizu. S svojim znanjem je močno vplival na mojo kariero, zato mu bom brez težav priskočil na pomoč. Lahko računa name," je povedal Đoković, ki nadvse spoštuje nemškega strokovnjaka. Slednji se je sicer znašel na sodišču, saj ni uspel dokazati zadostne količine sredstev za poplačilo bančnih dolgov.