Đoković se v tekmovalni pogon vrača na turnirju v Dohi

Novak Đoković (Foto: AP)

Novak Đoković bo po okrevanju zaradi poškodbe komolca, zaradi katere ni igral vse od julija, novo sezono začel 1. januarja 2018 na turnirju v Dohi, so potrdili organizatorji. Đoković je ta čas na 12. mestu lestvice ATP, nazadnje pa je sezono končal zunaj najboljše deseterice leta 2006, ko je bil na 16. mestu.

Dvanajstkratni zmagovalec turnirjev za veliki slam vse od turnirja za grand slam v Wimbledonu zaradi poškodbe komolca ni mogel igrati.Srb je julija po polfinalu na londonski travi napovedal, da do konca leta ne bo več igral in se bo posvetil rehabilitaciji. Turnir v Dohi bo na sporedu od 1. do 7. januarja.