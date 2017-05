Đoković tokrat bolj zanesljiv, po zmagi nad Lopezom ga v četrtfinalu čaka Nišikori

Novak Đoković v akciji na madridskem teniškem turnirju. (Foto: AP)

Dvoboj Novaka Đokovića in Feliciana Lopeza je trajal dobro uro in pol, natančneje 93 minut, na igrišču Manola Santane pa si je Đoković kljub nekaj napornim mesecem priigral četrtfinale z Japoncem Keijem Nišikorijem. Srbski šampion ostaja v igri za ubranitev madridskega naslova, kar mu je uspelo tudi pred šestimi leti. Po tem, ko je imel velike težave z Nicolasom Almagrom, ki ga je v sredo ugnal v treh nizih, je Đoković veliko bolj zanesljivo opravil z naslednjim domačim matadorjem Lopezom. Številka dve svetovnega tenisa je Španca zlomila tudi po zaslugi nekaj napak v ključnih trenutkih dvoboja, po katerem je Đoković v praktično perfektni španščini gledalcem priznal, da občutki vseeno niso bili pravi. Dvoboj je bil izenačen do rezultata 4:5, ko je ob začetnem udarcu Lopeza Đoković prišel do sporne točke, ki je povsem vrgla iz tira igralca iz nekdanje kraljeve prestolnice Toleda. Ta je sicer pri izidu 5:5 v drugem nizu imel priložnost izsiliti odločilni tretji niz, a ob vodstvu z 0:30 ni dokončal dela.

Izidi:

- osmina finala, ATP (6.408.230 evrov):

David Goffin (Bel/9) ‒ Miloš Raonić (Kan/5) 6:4, 6:2;

Kei Nišikori (Jap/6) ‒ David Ferrer (Špa) 6:4, 6:3;

Novak Đoković (Srb/2) ‒ Feliciano Lopez (Špa) 6:4, 7:5;

- četrtfinale (5,924 milijona dolarjev):

Simona Halep (Rom/3) ‒ Coco Vandeweghe (ZDA) 6:1, 6:1;

Anastazija Sevastova (Lat) ‒ Kiki Bertens (Niz) 6:3, 6:3.