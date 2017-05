EKSKLUZIVNO: Ronnie O'Sullivan pred obiskom Tivolija sporoča: 'Komaj čakam, da si ogledam del sveta, ki ga še nisem videl'

"To je najboljši čas za ogled snookerja. Imeli smo zelo dolgo in naporno sezono, igrali smo zelo pomembne turnirje, kot je bilo tudi svetovno prvenstvo. Igralci so v najboljših formah, zato ekshibicije najraje igramo po svetovnem prvenstvu. Vemo, da je naša igra na najvišjem nivoju. Maj in junij sta zelo pomembna zame, saj igram na najvišji ravni. Zato pozivam vse ljubitelje snookerja, ki si želijo videti najbolje, kar se da v tem športu, naj me pridejo gledati v Slovenijo. Ne boste razočarani,'' je pozval eden najboljših igralcev snookerja vseh časov Ronnie O'Sullivan, sicer petkratni svetovni prvak.