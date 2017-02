Ekspresno slovo prvakinje Argentine v osmini finala Davisovega pokala

Za Argentince ni igral prvi zvezdnik in junak lanskega finala Juan Martin del Potro. (Foto: AP)

Gostitelji so igrali oslabljeni, brez prvega igralca Juana Martina del Potra, vseeno pa je bilo po sobotnem zaostanku z 0:2 še po današnjem začetku videti, da jim bo uspelo narediti preobrat. Guido Pella je v zadnjem dvoboju posameznikov vodil z 2:0 v nizih, potem pa je njegov tekmec poskrbel za preobrat in dobil naslednje tri nize. Italijani se bodo v četrtfinalu pomerili z Belgijo, ki je premagala Nemčijo, Argentinci pa bodo septembra igrali za obstanek v najmočnejši skupini. Po dveh dneh je bil sicer izid med Argentino in Italijo izenačen na 2:2. Najprej je za Argentino izenačil Carlos Berlocq, ki je premagal Paola Lorenza s 4:6, 6:4, 6:1, 3:6 in 6:4. Močan naliv je nato preprečil nadaljevanje, dvoboj v Buenos Airesu pa so tako končali šele v ponedeljek.

V četrtfinalu se bodo pomerili še ZDA in Avstralija, Francija in Velika Britanija ter Srbija in Španija, slednja je izločila lanske finaliste Hrvate.

Izidi:

Argentina ‒ Italija 2:3

Guido Pella ‒ Paolo Lorenzi 3:6, 3:6, 3:6

Carlos Berlocq ‒ Andreas Seppi 1:6, 2:6, 6:1, 6:7 (6);

Carlos Berlocq/Leonardo Mayer ‒ Simone Bolelli/Fabio Fognini 6:3, 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (7);

Carlos Berlocq ‒ Paolo Lorenzi 4:6, 6:4, 6:1, 3:6, 6:3;

Guido Pella ‒ Fabio Fognini 6:2, 6:4, 3:6, 4:6, 2:6.