EP do 23 let: Luka Janežič prepričljivo do zlate medalje v teku na 400 metrov

Anita Horvat (Mass) je nekaj minut pred velikim slavjem Luke Janežiča prav tako v finalu na 400 m zasedla četrto mesto 53,06 sekunde; za bron pa bi morala teči 52,51. Horvatova je dan prej, v petek, v kvalifikacijah skupno zabeležila drugi izid in je s časom 51,94 postavila slovenski rekord ter dosegla tudi normo za člansko SP avgusta v Londonu. Če bi ponovila ta dosežek, ki osvojila celo zlato medaljo; prvo mesto je osvojila Latvijka Gunta Latiševa Cudare (52,00). Neja Filipič (Kronos Ljubljana) je bila uspešna v kvalifikacijah skoka v daljino in si je nedeljski finale priborila že s prvim skokov, ko je s 6,33 m (veter +2,5 m/s) za deset centimetrov presegla kvalifikacijsko normo. Potem ji ni bilo treba več skakati; kvalifikacijsko daljavo je preseglo kar 13 tekmovalk in Filipičeva je na koncu delila deseti izid.

Slovenski rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič je na evropskem prvenstvu do 23 let v poljskem Bydgoszczu prepričljivo osvojil zlato medaljo. (Foto: AP)

Po pričakovanjih naj bi bil najhujši tekmec Luke Janežiča za najvišjo stopničko prav nekdanji mnogobojski mladinski svetovni prvak Karsten Warholm, ki je v tej sezoni zmagal na domačih tekmah diamantne lige na 400 m ovire v Oslu in Stockholmu. Toda Janežič je tekel po enkrat na dan, Warhom pa se je po dveh tekih na 400 m ovire uvrstil v finale tudi v tej disciplini. Norvežan je sicer izjemno hitro začel in bil dolgo pred Janežičem, ki pa se v zadnjih 100 m izjemno pospešil in se mu v zaključnem delu niti ni bilo treba pretirano naprezati. Luka Janežič je drugi dan prvenstva v polfinalu na 400 m dosegel najboljši čas med vsemi sodelujočimi s 45,73, prepričljivo najhitrejši pa je bil tudi prvi dan EP v kvalifikacijah, ko je tekel 46,44 sekunde. V zaključnem teku je polfinalist lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, kjer je 13. avgusta postavil slovenski rekord (45,07), nadgradil bronasto medaljo, ki jo je na EP do 23 let osvojil v Tallinnu leta 2015.

V ženskem teku na stadionski krog je bila druga Nemka Laura Müller (52,42), tretja pa Nizozemka Laura De Witte (51,51). Horvatova je začela v ozadju in v zaključku ni imela dovolj moči, da bi se prebila na oder za zmagovalke.

To je dan prej uspelo že Veroniki Domjan (Ptuj), ki je v meta diska osvojila bronasto medaljo. Z 58,48 m je dosegla svoj najboljši izid sezone.