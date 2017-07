Etapna zmaga Kittlu, Froome ostaja v rumenem

Nemec Marcel Kittel iz ekipe Quick-Step Floors je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Francije med Vesoulom in Troyesom, ki se je po 216 kilometrih končala s sprintom glavnine. Drugo mesto je osvojil Francoz Arnaud Demare, tretjega pa Nemec Andre Greipel. Rumeno majico je zadržal Britanec Christopher Froome iz ekipe Sky. Kittel je zmagal drugo etapo na letošnjem Tour de Francu, najmočnejši je bil že v drugi etapi.

"Najprej bi se rad zahvalil ekipi, zelo sem ponosen nanjo, opravila je izjemno delo. Vsi smo bili spredaj v ključnih trenutkih in zadržali so me tam. To je bil ključ do zmage. Zadnji kilometer je bil spet precej v prostem slogu, toda pred seboj sem imel dobre kolesarje. Dvesto petdeset metrov pred ciljem sem moral iti naprej. Izšlo se je perfektno, začel sem iz odličnega položaja, malo iz ozadja, kjer sem videl, kam gredo tekmeci. Odlično se počutim," je povedal Kittel, ki je danes slavil enajsto zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Takoj po prihodu v cilj so ga tako kot v drugi etapi oblile solze. Junaki dneva so bili sicer Frederik Backaert, Vegard Stake Laengen in Perrig Quemeneur, saj so bežali praktično cel dan, glavnina jih je ujela v zadnjih kilometrih.

Od Slovencev je bil danes najhitrejši Borut Božič, ki je bil najboljši član Bahrain-Meride, kapetan Italijan Sonny Colbrelli je spet zaostal. Bil je 23. Janez Brajkovič (Bahrain-Merida) je končal na 73. mestu, oba sta prišla na cilj v času zmagovalca. Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) je bil 133., od Kittla je bil počasnejši 52 sekund. Grega Bole (Bahrain-Merida) je z zaostankom 2:13 minute končal na 168. mestu.

Skupni vrstni red se na vrhu ni spremenil. Froome ima 12 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Geraintom Thomasom, dve sekundi več na tretjem mestu zaostaja Italijan Fabio Aru. Brajkovič je 39., Roglič 49., Bole 133., Božič 177. Sedma etapa je spet namenjena sprinterjem, dolga bo 213,5 kilometra, potekala bo med Troyesin in Nuits-Saint-Georgesom.

Chris Froome (Foto: AP)

Izidi, 6. etapa:

1. Marcel Kittel (Nem/Quick-Step Floors) 5:05:34

2. Arnaud Demare (Fra/FDJ)

3. Andre Greipel (Nem/Lotto Soudal)

4. Alexander Kristoff (Nor/Katjuša-Alpecin)

5. Nacer Bouhanni (Fra/Cofidis)

6. Dylan Groenewegen (Niz/LottoNl-Jumbo)

7. Michael Matthews (Avs/Sunweb)

8. Daniel Mclay (VBr/Fortuneo-Oscaro)

9. Rüdiger Selig (Nem/Bora-Hansgrohe)

10. John Degenkolb (Nem/Trek-Segafredo)

...

23. Borut Božič (Slo/Bahrain-Merida)

73. Janez Brajkovič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas

133. Primož Roglič (Slo/LottoNl-Jumbo) + 0:52

168. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 2:13

- skupno:

1. Chris Froome (VBr/Team Sky) 23:44:33

2. Geraint Thomas (VBr/Team Sky) + 0:12

3. Fabio Aru (Ita/Astana) 0:14

4. Daniel Martin (Irs/Quick-Step) 0:25

5. Richie Porte (Avs/BMC Racing) 0:39

6. Simon Yates (VBr/Orica) 0:43

7. Romain Bardet (Fra/AG2R) 0:47

8. Alberto Contador (Špa/Trek) 0:52

9. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 0:54

10. Rafal Majka (Pol/BORA) 1:01

...

39. Janez Brajkovič (Slo/Bahrain-Merida) 4:33

49. Primož Roglič (Slo/LottoNl-Jumbo) 6:28

133. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 19:18

177. Borut Božič (Slo/Bahrain-Merida) 26:55