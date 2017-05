VIDEO: Bouchardova po težkih besedah v treh nizih odpravila Šarapovo, slovo Monfilsa, Socka in Pliškove

Eugenie Bouchard je ob zmagi nad Marijo Šarapovo spet spomnila na svoje najboljše predstave in se veselila sladke zmage proti ruski nasprotnici, ki bi jo sama sodeč po svojih nedavnih izjavah najraje kar upokojila zaradi odmevnega dopinškega prekrška, ki je Šarapovi vzel lep kos zadnje sezone. Na turnirju Mutua Madrid Open je Kanadčanka v drugem krogu slavila v enem najtežje pričakovanih dvobojev tega leta s 7:5, 2:6 in 6:4. Bouchardova in Šarapova sta se pomerili prvič po tem, ko je prva drugo obtožila, da je "goljufivka". V vzorcu Rusinje z lanskega OP Avstralije so namreč odkrili prepovedani meldonij, Kanadčanka pa je pozvala k doživljenjskemu suspenzu konkurentke. Bouchardova je bila po povratku z zadnjega turnirja v Melbournu sicer v črni seriji in izgubila kar štirikrat zapored ter padla do 59. mesta na računalniški lestvici WTA, a proti Šarapovi je spet pokazala delček forme, ki jo je leta 2014 popeljal v finale Wimbledona. V prvem nizu je bila Šarapova v boljšem položaju, potem ko je nasprotnici odvzela začetni udarec in izenačila na 5:5, a je Kanadčanka izkoristila površnost Rusinje in ji takoj vrnila z "breakom", po 70 minutah pa si je priigrala zmago v prvem nizu s 7:5. Šarapova se je kljub težavam s s svojim začetnim udarcem vrnila v igro in v drugem nizu povedla s 4:2, delo pa je suvereno dokončala in s 6:2 izenačila na 1:1. V napetem zadnjem nizu je prva udarila Bouchardova in odvzela začetni udarec Šarapovi za vodstvo s 4:3, a je Rusinja odgovorila, nov "break" njene rivalke pa je slednji prinesel serviranje za zmago, ki ga ni zapravila. Bouchardova se bo v tretjem krogu zdaj pomerila z Nemko Angelique Kerber. Po izkoriščeni drugi žogici za zmago je Bouchardova glasno slavila, vseeno pa je sledilo tudi obvezno, čeravno precej hladno rokovanje na mreži. Šarapova tako še naprej neuspešno lovi uvrstitev na turnir v Wimbledonu, kjer bi s ponedeljkovo zmago lahko sodelovala kot kvalifikantka, a bo imela novo priložnost na turnirju v Rimu, ni pa izključeno, da bi jo na "sveto travo" pripeljali kot posebno povabljenko.

Prva nosilka Kerberjeva je v treh nizih težje od pričakovanj opravila s Čehinjo Katerino Siniakovo, slavila je s 6:2, 1:6 in 7:5 ter bo kot že rečeno nasprotnica Bouchardovi v tretjem krogu. Če je njena rojakinja Siniakova navdušila, pa tega gotovo ne moremo reči za drugo nosilko Karolino Pliškovo, ki je po vsega šestih dobljenih igrah proti Latvijki Anastasiji Sevastovi izpadla. Tri nize za zmago sta potrebovali tudi osma in 14. nosilka, Rusinja Svetlana Kuznjecova in Francozinja Kristina Mladenović, slednja je v še posebej dramatičnem dvoboju v podaljšani igri tretjega niza uspela izločiti Američanko Lauren Davis. Pri moških je Francoz Gilles Simon ugnal 15. nosilca, rojaka Gaela Monfilsa z 0:6, 6:0 in 7:6 (0), posloviti pa se je moral tudi Američan Jack Sock, 14. nosilec, ki je priznal premoč še enemu Francozu Nicolasu Mahutu s 6:4, 0:6 in 7:6 (4).

Izidi:

- moški, 1. krog:

Marius Copil (Rom) ‒ Guillermo Garcia-Lopez (Špa) 7:6 (6), 4:6, 7:6 (9);

Grigor Dimitrov (Bol/12) ‒ Philipp Kohlschreiber (Nem) 7:6 (7), 6:4;

Tomaš Berdych (Češ/11) ‒ Denis Istomin (Uzb) 6:4, 6:4;

Robin Haase (Niz) ‒ Daniel Evans (VBr) 7:5, 6:2;

Florian Mayer (Nem) ‒ Marcel Granollers (Špa) 7:5, 7:5;

Gilles Simon (Fra) ‒ Gael Monfils (Fra/15) 0:6, 6:0, 7:6 (0);

Pablo Cuevas (Uru) ‒ Thomaz Bellucci (Bra) 7:6 (2), 4:6, 7:6 (6);

Nicolas Mahut (Fra) ‒ Jack Sock (ZDA/14) 6:4, 0:6, 7:6 (4);

David Ferrer (Špa) ‒ Mihail Kukuškin (Kaz) 2:6, 7:6 (1), 6:4;

Jared Donaldson (ZDA) ‒ Adrian Mannarino (Fra) 7:5, 6:3;

- ženske, 2. krog:

Angelique Kerber (Nem/1) ‒ Katerina Siniakova (Češ) 6:2, 1:6, 7:5;

Anastasija Sevastova (Lat) ‒ Karolina Pliskova (Češ/2) 6:3, 6:3.

Svetlana Kuznjecova (Rus/8) ‒ Alison Riske (ZDA) 2:6, 7:6 (9), 6:2;

Kristina Mladenović (Fra/14) ‒ Lauren Davis (ZDA) 6:3, 1:6, 7:6 (1);

Lara Arruabarrena (Špa) ‒ Barbora Zahlavova Strycova (Češ/15) 3:6, 6:3, 6:3;

Eugenie Bouchard (Kan) ‒ Marija Šarapova (Rus) 7:5, 2:6, 6:4.