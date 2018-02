Evropski prvaki premočan zalogaj: Celjani v Skopju morali priznati poraz vodilni ekipi lige

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 14. krogu lige Seha v Skopju izgubili proti Vardarju s 27:35 (10:20). Celjani so v Skopju doživeli poraz proti vodilni ekipi lige, ki je v 14 krogih zbrala kar 13 zmag in le en neodločen izid. Makedonci so bili celo tekmo boljši tekmec in praktično že v prvem polčasu odločili zmagovalca. Celjani so zdaj pri osmih zmagah, dveh neodločenih izidih in štirih porazih ter na četrtem mestu.

V vrstah Celja je izstopal Borut Mačkovšek. (Foto: SEHA

Celjski rokometaši so korak z domačini držali le do desete minute, ko so zaostajali s 3:4. Potem pa so gostitelji naredili delni izid 7:1 in pobegnili na 10:4. Zatem je voda tekla le še na Vardarjev mlin, ki je v prvem delu vodil tudi za 11 zadetkov (20:9). Drugi polčas je bil zgolj formalnost, saj so skopski igralci brez težav nadzorovali potek tekme in držali Celjane na varni razdalji.

Pri evropskem prvaku sta bila najboljša Timur Dibirov s sedmimi in Martin Popovski s šestimi goli, pri Celju pa je z 11 goli izstopal Borut Mačkovšek.

Izid:

Celje Pivovarna Laško - Vardar 27:35 (10:20)

Vardar: Šterbik, Stoilov, Popovski 6, Kristopans 3, Milić 1, Ferreira 2, Maqueda 3, Gjorgjeski, Abutović, Canellas 3 (1), Cindrić 2, Dibirov 7 (3), Šiškarev 2, Borozan, Vojvodić 2, Marsenić 4.

Celje Pivovarna Laško: Slišković, Lesjak, Vujović, Jurečič 2, Malus, Suholežnik 2, Marguč, Grošelj 3, Panjtar, Kodrin 2, Makuc, Anić 2, Dujšebajev 3, Mačkovšek 11, Mlakar 2, Bečiri.