FOTO: Rompompom še ne gremo domov: Kastelic kot zid za Špance, Slovenci ostali med živimi

Le dvakrat je slovenska moška rokometna reprezentanca do sedaj premagala Španijo, nič drugega kot zmaga pa izbrancev Veselina Vujovića ni ohranjalo na letošnjem evropskem prvenstvu. Urh Kastelic v vratih je bil Vujovićeva pričakovana rošada od prve minute obračuna, ki sta ga, vsaj malce presenetljivo, sodila stara slovenska znanca, romunska delivca pravice Constantin Din in Laurentiu Dinu. Omenjena sodnika sta seveda grenila življenje slovenskim rokometašem v Zagrebu, tudi tokrat pa je bilo v Varaždinu kot pred dnevi v hrvaški prestolnici po zaslugi slovenskih navijačev na tribunah še kako glasno.

Selektor Vujović je na klopi pustil vratarja Matevža Skoka (na fotografiji) in Urbana Lesjaka ter zadel v polno. (Foto: Damjan Žibert)

Ponosen sem na moje fante. Od samega začetka so igrali na zelo visoki ravni. Obrambe Kastelica so nam dale zanesljivost, bil je pravi steber obrambe. V prvem polčasu smo se vseskozi tipali s Španci in pokazali preveč strahu, v drugi polovici tekme pa smo se povsem razleteli na igrišču. Mojim varovancem lahko zamerim le igro v zadnjih desetih minutah tekme, saj so preveč gledali semafor in čakali na konec dvoboja. Pokazali smo karakter zmagovite ekipe, a nič še nismo naredili. Pred nami je zahtevna tekma s Češko, čakamo pa tudi na razplete drugih tekem v naši skupini. Veselin Vujović, selektor slovenske reprezentance

Po uvodni prednosti Španije, za katero je z dvema goloma poskrbel Valero Rivera, je Slovenija venomer našla odgovor in izenačila na 1:1 ter 2:2 prek Vida Kavtičnika in Gašperja Marguča. Slovenci so prvič vodili, ko je Darko Cingesar v šesti minuti z levega krila zadel prek vratarja Gonzala Pereza de Vargasa za 3:2. Romunska sodnika sta že po sedmih minutah dvignila pritisk navijačem, potem ko je Kastelic dvakrat vrhunsko posredoval po sedemmetrovki in še enem strelu Ferrana Soleja, Romuna pa sta na klop za dve minuti poslala Blaža Blagotinška zaradi vlečenja za dres.

Žvižgi sodnikoma so hitro polegli

Z igralcem manj je bilo v osmi minuti na semaforju vseeno prvič plus dva gola za naše (4:2), z nekaj sreče je zadel Igor Žabič, Kastelic pa se je s tretjo obrambo izkazal po strelu Eduarda Gurbinda. Kavtičnik je naslednjo minuto povišal že na rekordnih 5:2, kar je špansko klop prisililo v prvo minuto odmora. In ta je zalegla: Rivera in soigralci so tudi po zaslugi nove sporne odločitve, izključitev Zarabca ob strelu Soleja, ki ga je sicer spet ustavil Kastelic, nemudoma poravnali izid z golom prek igrišča (6:6). Razpoloženi Sole je z desnega krila poskrbel za novo špansko vodstvo s 7:6, črne slovenske minute pa so se v 15. minuti nadaljevale z zgrešenim strelom Blagotinška.

Prednost Španije je znašala že dva gola (8:6), spet je zadel Sole, a so se Slovenci vrnili v igro in do 18. minute poravnali izid, ko je z močnim strelom v tla ob vratnico zadel Žiga Mlakar. A Španci so vnovič pobegnili, po napaki Potočnika je sledil hiter protinapad, po katerem je Sole mirno zadel za 10:8. Slovenci so ostajali blizu, po nekaj zapravljenih napadih na obeh straneh je v 25. minuti naša izbrana vrsta prek Marguča spet izenačila (10:10). Navijači so bili do konca polčasa na nogah, sploh po golu Boruta Mačkovška s "cepelinom", ki je v zadnjih sekundah prinesel prednost s 13:12.

Urh Kastelic (v ozadju) je bil eden glavnih obrazov tretje zmage Slovenije na tekmah s Španijo. (Foto: Damjan Žibert)

Fantastičnih 20 minut drugega polčasa

Drugi polčas se je začel sanjsko za slovensko izbrano vrsto, Marguč je s sedmih metrov ob igri z igralcem več zadel za 14:12 in prednost je nato le še rasla. Blaž Janc je v 35. minuti pobegnil v protinapad in zadel za 18:15, v 36. minuti pa je po novi obrambi Kastelica, streljal je Daniel Sarmiento, Marguč v drugem poskusu zadel za 19:15. 37. Izjemni Kastelic je igral "svojo tekmo" in branil praktično vse, kar so proti njemu uperili Španci, na drugi strani pa so njegovi soigralci rešetali nasprotno mrežo: Janc je z razdalje zabil pod prečko (20:15), neprebojni Kastelic pa je klonil šele po strelu Eduarda Gurbinda. Za eno od potez tekme in celotnega turnirja je v 42. minuti poskrbel Mačkovšek, ki je pred praznimi slovenskimi vrati virtuozno ustavil poskus Špancev z razdalje in za to uporabil vse svoje 203 centimetre.

Imeli smo fantastičnega vratarja in neverjetno obrambo. Škoda, da naša obramba ni bila na tako visoki ravni tudi na drugih tekmah. Odigrali smo eno popolno tekmo, tudi kakšna žoga več se je odbila v naše roke. O tej tekmi ne bomo več razmišljali, moramo gledati naprej in na naslednjo tekmo. Spet smo optimisti, jutri nas čakajo Čehi. Miha Zarabec, srednji zunanji slovenske reprezentance

Španci so že izgubljali živce, Viran Morros de Argila je bil ob zaostanku s petimi goli izključen, kljub nekaj napakam pa so Vujovićevi varovanci prek Mačkovška prvič povedli tudi s šestimi goli naskoka (24:18). Janc je v 46. minuti povišal tudi na 25:18 ali sedem golov naskoka, kar je bila nova najvišja prednost. Varaždinska dvorana je lahko potihoma že slavila, Slovenci namreč niso kazali znakov popuščanja in ohranjali na videz neulovljiv naskok na semaforju tudi v (pre)pogostih trenutkih z igralcem manj na igrišču.

Nervozni De Argila je bil deset minut pred koncem tudi izključen, Slovenci pa so mirno nadzirali potek obračuna. Žabič je manjši španski povratek zatrl v kali in na črti v mrežo pospravil odbitek za 28:22 v 52. minuti. Toda nasprotniki z Iberskega polotoka se niso dali in izkoristili nekaj slabših napadov za novo približanje, po golu Alexa Dušebajeva je bilo le še 28:25. Blagotinšek je s črte nato v mrežo pospravil zadetek za 30:26, ki je slabe štiri minute pred iztekom igralnega časa precej olajšal trpljenje slovenskih navijačev na tribunah in pred TV-zasloni. Matevž Skok je ubranil sedemmetrovko Soleju, Matic Verdinek pa je v naslednjem napadu odločil tekmo z golom za 31:26. Slovenci so z navijači glasno slavili zmago, ki Vujovića in varovance ohranja v igri za nastop v polfinalu.

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 2. krog:

Skupina II

Slovenija ‒ Španija 31:26 (13:12)

Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 4, Verdinek 2, Marguč 5 (3), Kavtičnik 3, Janc 3, Potočnik, Cingesar 2, Zarabec 2, Bezjak 2, Žabič 2, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Leban, Suholežnik.

Španija: Perez de Vargas, Corrales, Gurbindo 1, Rivera 3 (1), Entrerrios 3, A. Dušebajev 2, Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas 1, Morros de Argila 1, Arino 1, Guardiola 1, Sole 6 (1), Balaguer, Figueras 4, D. Dušebajev 1 (1).

