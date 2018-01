FOTO: Danska neusmiljeno utišala 'slovenski' Varaždin: Hansen najbrž že razblinil sanje o polfinalu

Arena Varaždin na desnem bregu reke Drave je predvsem po zaslugi slovenskih privržencev rokometa pokala po šivih. Prva tekma izbrancev selektorja Veselina Vujovića v glavnem delu tekmovanja je bila s favorizirano Dansko od samega začetka zelo izenačena: Vujović je na igrišče poslal postavo Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Darko Cingesar, Igor Žabič, Miha Zarabec in Gašper Marguč. Po tem, ko je desno dansko krilo predvsem po zaslugi Lasseja Svana Hansna poskrbelo za prvo občutnejšo prednost (3:1), so Slovenci odgovorili izvrstno.

Miha Zarabec (v sredini) je na začetku polčasa držal korak z Danci. (Foto: Damjan Žibert)

Predvsem s hitrimi prodori prek Zarabca, ki je do 13. minute zadel že petkrat, je bil izid izenačen do 22. minute, ko je Matic Suholežnik zadel za slovenskih 12:11. Sredi polčasa je Vujović aktiviral tudi Matevža Skoka, ki je v naših vratih nadomestil ne preveč razpoloženega Urbana Lesjaka. Toda Svan Hansen je še naprej pridno polnil slovensko mrežo in Danci so do konca polčasa spet povedli, nikoli pa več kot za gol. Žal se je to zgodilo ravno v zaključku polčasa, ko je s tretjim zadetkom Casperja Ulricha Mortensna z levega krila dansko moštvo povedlo s 15:13 in ta naskok ohranilo do odhoda v slačilnico.

Dvojna izključitev dvignila temperaturo v dvorani

Uvodni napad drugega polčasa se Slovencem ni posrečil, belo-rdeči pa so prek Henrika Tofta Hansna s črte prvič povedli s tremi zadetki naskoka (17:14). Kljub nekaj obrambam Skoka so Danci po zaslugi že osmega gola Svana Hansna in novega zadetka Mortensna po petih minutah drugega polčasa še naprej vodili za tri (19:16). S sedemmetrovko Blaža Janca, ki je tako dosegel prvi zadetek na tekmi, se je Slovenija v 38. minuti vnovič približala le na gol zaostanka (18:19).

Navijači so še v isti minuti z glasnimi žvižgi nagradili izključitev Mačkovška, ki se je z ostrim prijemom lotil Petra Ballinga Christensena, saj sta francoska sodnika Slovence "v paketu" nagradila s kar štirimi minutami igre z igralcem manj (kaznovan je bil tudi Cingesar). Na igrišče je poletelo tudi nekaj predmetov, ki tja ne sodijo, a se je obračun nadaljeval. Sodnika sta se kmalu "odkupila" z izključitvijo Tofta Hansna v enem naslednjih napadov, Janc je z novo uspešno izvedeno sedemmetrovko znižal na 19:20.

Neustavljivo dansko desno krilo

A kaj, ko je Svan Hansen še naprej neusmiljeno zadeval, modrim pa ni pomagalo niti dobre pol minute igre z dvema igralcema več v polju. Takrat je na sceno stopil Skok, ki je ustavil poskus Svana Hansna s krila, Janc pa je izsilil novo izključitev v danskih vrstah. A naskok nasprotnikov je ostajal "varen", spet so v 47. minuti z novim golom Svana Hansna narasel na tri gole, isti igralec je v 49. minuti z enajstim golom poskrbel tudi za 26:23.

Slovenski rokometaši, tudi kapetan Vid Kavtičnik (na fotografiji), so po koncu tekme zaploskali fantastičnim navijačem. (Foto: Damjan Žibert)

Vratar Niklas Landin je z obrambo strela Žige Mlakarja soigralcem ponudil priložnost celo za plus štiri, a je danskemu kolegu z lepo parado odgovoril tudi Skok in z golom Janca, ki je zadel Landinu med nogami, nato pa še ukradel žogo in jo pospravil v prazno mrežo, je bilo na semaforju "le" še 26:25 za Dansko. Žal je po prekršku Suholežnika veteran Hans Lindberg hladnokrvno izkoristil sedemmetrovko in svoje moštvo dobrih osem minut pred koncem spet oddaljil na malce varnejših 27:25.

Landin je s sedmo obrambo, tokrat je ustavil Zarabca, v 53. minuti morda že prinesel zmago Danski, ki je sicer zapravila svoj prvi napad, obrambo je vknjižil Skok, Mikkel Hansen pa je z močnim strelom nato "prebil" slovenskega vratarja za 28:25. Balling Christensen je prednost Skandinavcev povišal že na 29:25 slabih pet minut pred koncem. Slovenci tokrat niso zmogli resneje ogroziti danske prednosti in aktualni olimpijski prvaki so se z zasluženo zmago z Nemčijo izenačili na vrhu lestvice.

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 1. krog:

Skupina II

Slovenija ‒ Danska 28:31 (14:16)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 2, Verdinek 1, Marguč 1, Kavtičnik 1, Janc 5 (2), Potočnik 1, Cingesar 3, Zarabec 6 (2), Bezjak, Grebenc 1, Žabič, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Suholežnik 1.

Danska: N. Landin, Green, M. Landin, Mortensen 6, Lauge Schmidt 4, Zachariassen 1, Svan 11, Lindberg 1 (1), R. Toft Hansen 1, Mollgaard, Mensah Larsen, H. Toft Hansen 2, Hansen 2, Olsen, Damgaard Nielsen 1, Balling Christiansen 2.

Nemčija ‒ Češka 22:19 (9:10)

Lestvica: