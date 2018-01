FOTO: Šterbik se lahko mirne vesti upokoji: legendarni vratar s Španci v finalu nerešljiva uganka za Švede

Španski rokometaši so prvič osvojili naslov evropskih prvakov, potem ko so na nedeljski finalni tekmi v Zagrebu premagali Švede. Španski rokometaši so se končno znebili uroka finalnih tekem na evropskih prvenstvih. Na dosedanjih štirih finalnih dvobojih na domačih tleh 1996, v Italiji 1998, v Švici 2006 in na Poljskem 2016 so se morali obrisati pod nosom, v svojem petem poskusu pa so vendarle slavili in se prvič v zgodovini povzpeli na rokometni Mont Blanc.

Španski selektor Jordi Ribera je vrhunsko vodil svoje izbrance na minulem EP. (Foto: AP)

Skandinavci so sijajno odprli dvoboj v osrednji zagrebški dvorani in si po dvanajstih minutah priigrali tri gole prednosti (7:4). A španski rokometaši so dobro preživeli svojo "malo krizo", dokaj hitro so se pobrali in pet minut kasneje znižali na 6:7. Do konca polčasa so bili Švedi vendarle bili za odtenek boljši od njih, predvsem sijajen pa je bil njihov vratar Mikael Appelgren, ki je v prvih tridesetih minutah zbral kar enajst obramb in je najbolj zaslužen za švedsko vodstvo s 14:12.

Izbranci španskega stratega Jordija Ribere so v drugi polovici tekme vendarle pokazali svoje razvite rokometne mišice. V drugi minuti nadaljevanja so ujeli Švede (14:14), v 39. minuti pa prvič na dvoboju povedli za tri gole (18:15). Njihova obramba z Arpadom Šterbikom na vratih je bila na izjemno visoki ravni, napad raznovrsten in učinkovit, Švedi pa povsem izgubljeni.

Slavje Špancev z vratarjem Šterbikom (desno) po koncu finalne tekme. (Foto: AP)

Selektor Švedske Kristjan Andresson je že po dvanajstih minutah porabil obe svoji minuti odmora, a njegovi nasveti niso pomagali. Rokometaši s Pirenejskega polotoka so se povsem razleteli na igrišču in v 43. minuti povedli za pet golov (20:15) ter se poigravali s Švedi, ki so v prvih dvajsetih minutah drugega polčasa dosegli le dva gola in zaostali za sedem golov (16:23). Španska veselica se je začela ...

V španski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Ferran Sole in David Balaguer, v švedski Jesper Nielsen, vsi so dosegli po pet zadetkov. Naslednje evropsko prvenstvo bodo čez dve leti prvič v zgodovini priredili v treh evropskih državah. Zaključni turnir bodo gostili švedski Stockholm, Malmö in Göteborg, avstrijska Dunaj in Gradec ter norveški Trondheim, na sklepnem turnirju stare celine pa bo prvič nastopilo 24 reprezentanc.

Karabatić (z žogo) v malem finalu prodira ob Henriku Toftu Hansnu. (Foto: AP)

Organizator igre švedske reprezentance Jim Gottfridsson je najkoristnejši igralec letošnjega EP. V najboljši postavi ni nobenega slovenskega rokometaša. Najboljši obrambni igralec je Jakov Gojun (Hrvaška), v idealni postavi letošnjega EP pa so vratar Vincent Gerard (Francija), levo krilo Manuel Štrlek (Hrvaška), levi zunanji Mikkel Hansen (Danska), srednji zunanji Sander Sagosen (Norveška), desni zunanji Alex Dušebajev (Španija), desno krilo Ferran Sole (Španija) in krožni napadalec Jesper Nielsen (Švedska).

Dvoboj polfinalnih osmoljencev Francije in Danske se je v hrvaški prestolnici končal z zmagoslavjem aktualnih svetovnih prvakov. Trikratni evropski prvaki iz Švice 2006, Avstrije 2010 in Danske 2014 so osvojili svojo drugo odličje bronastega leska na evropskih prvenstvih, pred tem so si jo priigrali na zaključnem turnirju na Norveškem 2008. Danci, olimpijski prvaki iz Ria de Janeira 2016, ostajajo pri treh bronastih kolajnah na zaključnih turnirjih stare celine, ki so jih osvojili na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in v Švici 2006, v svoji zbirki pa imajo tudi dve zlati kolajni (Norveška 2008 in Srbija 2012) ter eno srebrno (Danska 2014).

Francozi so si v malem finalu v zagrebški Areni odločilno prednost priigrali v končnici prvega polčasa, ko so povedli s 16:12. V nadaljevanju niso popustili in Dance vseskozi imeli pod nadzorom. V 51. minuti so povedli z 28:23, a Danci so v naslednjih dveh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 26:28. V razburljivi končnici je francoski selektor Didier Dinart v igro vrnil Nikolo Karabatića, pod taktirko najboljšega rokometaša na svetu pa so "Les Experts" prišli do zmage. V francoski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Karabatić z devetimi, v danski pa Hans Lindberg z 12 goli.

Evropsko prvenstvo v rokometu, finale:

Španija ‒ Švedska 29:23 (12:14)

Španija: Corrales, Šterbik, Gurbindo 1, Rivera 1, Entrerrios 4, A. Dušebajev 4 (1), Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas, Morros de Argila, Arino 4, Guardiola 1, Goni 1, Sole 5 (3), Balaguer 5, Figueras 1.

Švedska: Palicka, Appelgren, Henningsson 2, Jeppson 1, Darj, Tollbring, Ekberg 4 (1), Wanne 3, Pettersson, Gottfridsson 2, Arnesson 1, Ostlund, Zachrisson 3, Nielsen 5, Nilsson 2.

Tekma za 3. mesto:

Francija ‒ Danska 32:29 (17:14)

Francija: Dumoulin, Gerard, Remili 2, Lagarde, N. Karabatić 9, Mahe 5 (1), Abalo 5, Sorhaindo 5, Guigou 1, L. Karabatić, Afgour, Claire, Dipanda 1, Porte 4, Tournat, Caucheteux.

Danska: N. Landin, Green, Moller, Kirkelokke 1, Moller, M. Landin, Mortensen 4, Lauge Schmidt 4, Zachariassen 2, Svan, Lindberg 12 (1), Mollgaard, Mensah Larsen 1, H. Toft Hansen 2 (1), Hansen 2, Olsen, Damgaard 1.