Nemci izvlekli zmago v zadnjih minutah tekme s Češko in se zavihteli na vrh lestvice

Rokometna reprezentanca Nemčije je po uvodni zmagi evropskega prvenstva proti Črni gori in dveh remijih proti Sloveniji in Makedoniji zabeležila drugo zmago. V Varaždinu je z 22:19 premagala Češko, a se pri tem precej namučila.

Nemčija je na kontroverzni tekmi v Zagrebu remizirala s slovensko izbrano vrsto. (Foto: Damjan Žibert)

Čehi so lep čas vodili, s prednostjo pa so vstopili tudi v odločilnih zadnjih deset minut drugega polčasa. Na koncu so Nemci vendarle unovčili izkušnje in prišli do dveh novih točk. Ondrej Zdrahala, najboljši strelec dosedanjega dela evropskega prvenstva, tokrat ni bil posebej razpoložen, po 12 strelih je dosegel le štiri gole, dva gola več je v njegovi reprezentanci prispeval Tomaš Čip. Pri zmagovalcih je osem golov vpisal Steffen Fath.

Evropsko prvenstvo v rokometu, glavni del, 1. krog:

Skupina II

Nemčija ‒ Češka 22:19 (9:10)

Lestvica:

1. Nemčija 4 točke (+1)

2. Makedonija 3

3. Španija 2

4. Danska 2

5. Češka 2 (+1)

6. Slovenija 1