Hamiltonu katalonska preizkušnja, srebrni tokrat taktično ugnali poskočne konjičke za 55. zmago Britanca

Lewis Hamilton je dosegel že 55. zmago v karieri. (Foto: AP)

Dirko je z drugega startnega mesta odlično začel Sebastian Vettel, ki je pred prvim zavojem prehitel Lewisa Hamiltona, ki je sicer dirko začel z najboljšega startnega položaja. Dobro je dirko začel tudi drugi Ferrarijev moštveni kolega Kimi Räikkönen, ki pa je v prvem zavoju najprej trčil z rojakom Bottasom in se nato še odbil v Maxa Verstappna in zaradi polomljenega sprednjega levega kolesa končal peto letošnjo dirko. Vettel je v ospredju začel narekovati siloviti ritem in je imel po uvodnih treh krogih že več kot dve sekundi prednosti. Na drugem mestu je bil Hamilton, na tretjem pa njegov moštveni kolega in zmagovalec zadnje dirke v Sočiju Valtteri Bottas. Dobro sta dirko začela tudi oba dirkača Force Indie, Sergio Perez je držal peto, njegov moštveni kolega Esteban Ocon pa šesto mesto. Po kaosu v uvodnih zavojih sta brez možnosti za dobro uvrstitev ostala tudi Felipe Massa in Fernando Alonso. Španec je kljub velikim težavam s Hondinim agregatom, ki poganja njegovega McLarna, dirko celo začel s sedmega startnega mesta, kar si po prvem prostem treningu, ki ga je končal po treh zavojih, ni predstavljal niti v sanjah. Na začetku 12. kroga je Vettel dobil navodila iz boksov, naj malce stopi na plin, saj ga je Hamilton začel loviti in topiti njegovo prednost, ki je še naprej znašala dobri dve sekundi. Bottas je na tretjem mestu zaostajal že več kot deset sekund za vodilnim Nemcem.

Izjemno prehitevanje Vettla:

Od vodilnih je prvi v bokse v 15. krogu prišel Vettel in si ponovno namestil mehkejšo različico gum. Hamilton pa je vztrajal na dirkališču, Vettel je po postanku zasedel četrto mesto, a ob koncu naslednjega kroga na startno-ciljni ravnini takoj prehitel Daniela Ricciarda in zavzel tretje mesto. Za dirkačem Mercedesa pa je štirikratni svetovni prvak zaostajal dobrih 18 sekund. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil sicer na svežih gumah bistveno hitrejši na stezi in je na krog pridobival skoraj dve sekundi proti rivali v srebrni puščici. Konec 21. kroga pa je po svež komplet gum zapeljal tudi Hamilton in izbral srednjo različico trdote gum. Britanca sta prehitela tako Bottas, kot tudi Vettel, Hamiltonov zaostanek je bil dobrih osem sekund. Vettel se je sicer povsem približal Bottasu in ga v 23. krogu tudi začel napadati za vodstvo na dirki. To je seveda odgovarjalo Hamiltonu, ki je med njuno bitko zmanjševal zaostanek. Na začetku 25. kroga pa je Vettel z izjemnim manevrom "prelisičil" Bottasa in ga prehitel v prvem zavoju, ter ponovno prevzel vodstvo na dirki v Barceloni. Takoj za tem je moštvenega kolega prehitel še Hamilton in se podal v lov za dirkačem Ferrarija. Bottas je v 27. krogu tudi prvič odšel v bokse, saj je dirko začel z gumami srednje trdote, ki so posledično zdržale dalj časa. Po polovici 66 krogov dolge dirke je Vettel še naprej vodil, pred Hamiltonom pa je imel dobrih šest sekund prednosti.

Vettel ostaja vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. (Foto: AP)

Po umiku virtualnega varnostnega avtomobila, ki ga je vodstvo dirke prižgalo po trčenju med Masso in Stoffelom Vandoornom, je Hamilton znova zapeljal v bokse. Krog pozneje, natančneje na začetku 38. kroga, je v bokse zapeljal tudi Vettel in po pravi bitki v prvem zavoju tudi zadržal prednost pred Hamiltonom. Nemec je bil zelo agresiven in je Britanca celo nekoliko izrinil iz idealne linije, prišlo je tudi do manjšega dotika. "To je bilo nevarno," je po radijski zvezi svojim mehanikom sporočil Hamilton. Krog kasneje pa je dirko v dimnem oblaku končal Bottas, saj je njegovemu bolidu odpovedal pogonski agregat, ki je sicer zdržal uvodne tri dirke sezone. Tretje mesto je tako prevzel Ricciardo. Hamilton pa je v ospredju še naprej vršil pritisk na Vettla, saj je imel nameščeno hitrejšo različico gum. In te je Britanec izkoristil na začetku 44. kroga, ko je v prvem zavoju tokrat uspel ukaniti Vettla in prevzel vodstvo. Vettel v nadaljevanju ni uspel slediti britanskemu dirkaču. saj je imel tudi nekaj težav z zadnjima gumama. Tako je prednost Hamiltona osem krogov pred koncem znašala že varnih 5 sekund. Do konca dirka je Hamilton varno zadržal prednost pred konkurentom za naslov in se po dirki v Šanghaju, veselill druge zmage v sezoni. Vettel je z drugim mestom prišel do petih stopničk v letošnji sezoni. Nemec je v letošnji sezoni dobil dve dirki, na dveh pa je bil drugi. Tretje mesto je na koncu pripadlo Ricciardu, s četrtim in petim mestom pa sta znova navdušila Perez in Ocon. V skupnem seštevku ostaja prvi Vettel, ki je zbral 104 točke, šest manj jih ima Hamilton, Bottas po odstopu že pošteno zaostaja, saj je pri 63-ih točkah. "Presrečen sem. V tem tednu smo brezhibno opravili svoje delo ter pripravili pravšnjo in zmagovito strategijo za samo dirko," je sicer takoj po dirki hitel razlagat zmagovalec.

Izidi:

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:35:56,497

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) + 3,490

3. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) 1:15,820

4. Sergio Perez (Meh/Force India) 1 krog

5. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1 krog

6. Nico Hülkenberg (Nem/Renault) 1 krog

7. Carlos Sainz Jr. (Špa/Toro Rosso) 1 krog

8. Pascal Wehrlein (Nem/Sauber) 1 krog

9. Danil Kvjat (Rus/Toro Rosso) 1 krog

10. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1 krog

SP skupno (5):

1. Sebastian Vettel (Nem) 104

2. Lewis Hamilton (VBr) 98

3. Valtteri Bottas (Fin) 63

4. Kimi Räikkönen (Fin) 49

5. Daniel Ricciardo (Avs) 37

6. Max Verstappen (Niz) 35

7. Sergio Perez (Meh) 34

8. Esteban Ocon (Fra) 19

9. Felipe Massa (Bra) 18

10. Carlos Sainz Jr. (Špa) 15