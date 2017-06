Hamiltonu po 'seksi krogu' kvalifikacije v Montrealu in izenačenje z idolom Senno

Lewis Hamilton bo dirko za VN Kanade začel z najboljšega startnega položaja. (Foto: AP)

Britanec Lewis Hamilton bo nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 za VN Kanade začel s prvega startnega položaja. Voznik Mercedesa je bil danes v kvalifikacijah hitrejši od Nemca Sebastiana Vettla v Ferrariju. Po številu najboljših startnih mest se je Hamilton danes izenačil z legendarnim Brazilcem Ayrtonom Senno, oba jih imata 65. Iz druge startne vrste bosta začela Finca Valtteri Bottas (Mercedes) in Kimi Räikkönen (Ferrari). Po šestih dirkah je vodilni v skupnem seštevku Vettel, 25 točk manj ima Hamilton. "Tukaj imam neverjetno podporo s strani navijačev in želel sem jih razveseliti z nečim posebnim. To je bil zelo seksi krog, vse je šlo kot po maslu," je po zmagi v kvalifikacijah hitel razlagati Britanec.