Federer prehitel Ronalda in dobil rekordnega šestega športnega oskarja

Gospodar predava o domačem režimu: "Zjutraj ob sedmih je zajtrk, pa je čisto vseeno, ali sem doma ali me ni! Jasno?"

"Jasno!" reče žena.

"Ob dvanajstih je kosilo, če sem doma ali pa če me ni! Jasno?"

"Jasno!" reče žena.

"Ob sedmih zvečer je večerja, pa če sem doma ali me ni. Jasno?"

"Jasno!" reče žena in nadaljuje: ''In zdaj moja pravila, ljubi: Ob ponedeljkih, sredah, petkih in

sobotah bomo seksali, pa če si doma ali pa te ni! Jasno?"