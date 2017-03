Federer in Wawrinka za prvi masters sezone, bosta ponovila epski boj iz Melbourna?

Roger Federer je dobil prvi Grand Slam letošnje sezone, lahko dobi še prvi Masters? (Foto: AP)

V finalu teniškega ATP Mastersa v Indian Wellsu bosta igrala Švicarja Stan Wawrinka in Roger Federer. Tretjepostavljeni Wawrinka je v polfinalu s 6:3 in 6:2 premagal Španca Pabla Carrena, devetopostavljeni Federer pa je bil s 6:1 in 7:6 (4) boljši od Američana Jacka Socka. Federer in Wawrinka sta se doslej merila 22-krat, Federer vodi z 19:3. Švicarja sta se nazadnje pomerila v polfinalu letošnjega odprtega prvenstva Avstralije, kjer je po epskem boju s 3:2 v nizih zmagal Federer, ki je kasneje tudi osvojil turnir, kar je bil zanj že 18. Grand Slam v karieri.

Indian Wells, ATP (7,913 milijona USD):

- polfinale:

Stan Wawrinka (Švi/3) - Pablo Carreno (Špa/21) 6:3, 6:2;

Roger Federer (Švi/9) - Jack Sock (ZDA/17) 6:1, 7:6 (4).

Številka ena moškega tenisa Britanec Andy Murray je zaradi poškodbe komolca odpovedal nastop na turnirju Masters v Miamiju, ki se bo začel v ponedeljek. Pod vprašajem je tudi nastop branilca naslova in drugega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Murray je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil, da ga ne bo v Miamiju zaradi poškodbe desnega komolca. "Opravičujem se navijačem, ampak zdaj se osredotočam na to, da bom nared za začetek sezone na pesku."

Turnirju grozi še en udarec, saj se tudi Đoković že nekaj časa bori s težavami s komolcem in ni jasno, ali bo sploh lahko branil lanski naslov. Srb in Škot sta že osemkrat slavila na turnirju Masters v Miamiju. Prvi je zmagovalec zadnjih treh izvedb, pred tem pa je naslov osvojil v letih 2007, 2011 in 2012. Murray je zmagal leta 2009 in 2013.