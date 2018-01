VIDEO: Federer po predaji Chunga zlahka v trideseti finale grand slamov

Roger Federer se je sprehodil v finale OP Avstralije. (Foto: AP)

Dvoboj je trajal vsega 64 minut, Hyeon Chung pa se je ob visokem zaostanku odločil, da dvoboj preda zaradi žuljev.

V ženskih dvojicah sta si naslov najboljših priborili Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović, V finalu sta peti nosilki s 6:4 in 6:3 premagali drugopostavljeno rusko dvojico Jekaterina Makarova/Jelena Vesnina.

"Videlo se je, da je bilo z njim nekaj narobe preden je zahteval zdravniško pomoč. Že zdaj je zelo dober igralec, toda prišel bo na naslednjo raven - izvrstnost. Med 10 najboljših zagotovo. Postal bo odličen igralec,'' je Roger Federer razlagal po uvrstitvi v 30. grand slam finale. V Melbournu bo v nedeljo branil lansko zmago in naskakoval še 20. grand slam lovoriko. Njegov nasprotnik bo Hrvat Marin Čilić, zmagovalec US Opna 2014. Prav na omenjenem turnirju je Čilić vknjižil edino zmago nad Federerjem, s katerim sta si nasproti stala devetkrat.

Federer, ki je svoj vnovični zmagovalni pohod začel z zmago proti Slovencu Aljaž Bedenetu v prvem krogu in se nato v zgolj treh nizih znesel še nad Nemcem Jan-Lennardom Struffom, Francozom Richardom Gasquetom, Madžarom Martonom Fucsovicsem in Čehom Tomašem Berdychom, tokrat ničesar ni prepustil naključju.

Proti precej mlajšemu Chungu, ki bo 19. maja dopolnil 22 let, je hitro povedel v prvem nizu in nato nadaljeval v zmagovalnem ritmu. Korejec je po zaostanku z 1:4 v drugem nizu zahteval zdravniški odmor, že kmalu zatem pa dvoboj zaradi žulja na podplatu predal. Federer, ki je na dvoboju serviral devet asov, Chung zgolj enega, je ob tem dosegel še 24 winnerjev in kar šest od sedmih break žog spremenil v točko. "Mislil sem, da je bil prvi niz v redu, nisem vedel, kaj se dogaja z nasprotnikom. Želel sem le ubraniti vodstvo, ki sem si ga priigral. A v drugem nizu se mi je zdelo, da je že od začetka nekoliko počasnejši zaradi žulja. Vem kako je to, da je imel s tem že v preteklosti težave, tudi sam sem nekoč igral z žulji in verjemite mi, zelo boli in rečeš si, bolje je končati. Vesel sem, da sem v finalu, a ne na tak način, ostaja grenak priokus," je po dvoboju dejal Federer.

Izid:

Roger Federer (Švi/2) - Hyeon Chung (JKo) 6:1, 5:2, predaja