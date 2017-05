Federer po sanjskem začetku sezone optimistično pričakuje Roland Garros: Sem pripravljen!

Roger Federer je sanjsko začel letošnjo sezono. Slavil je na prvem turnirju za grand slam v Melbournu in nato dobil še uvodna dva mastersa. Na pesku še letos sicer ni nastopil. (Foto: AP)

"Sem prijavljen in načrtujem nastop na Roland Garrosu," je potrdil 35-letni Roger Federer po zmagi na dobrodelnem turnirju v Seattlu nad Johnom Isnerjem s 6:4 in 7:6 (7). Federer je na Roland Garrosu slavil le leta 2009, ko je zaokrožil zmage na vseh štirih turnirjih za Grand Slam. Federer je prve tri dobrodelne turnirje za sklad za afriške otroke odigral v domači Švici, med drugim je igral tudi proti ustanovitelju Microsoft Billu Gatesu in kitaristu skupine Pearl Jam Mikeu McCreadyju. Tokrat je v Seattlu ob pomoči donatorjev zbral skoraj dva milijona dolarjev.

Lestvica ATP (1. maj):

1. (1) Andy Murray (VBr) 11.870

2. (2) Novak Đoković (Srb) 8085

3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5695

4. (4) Roger Federer (Švi) 5125

5. (5) Rafa Nadal (Špa) 4735

6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4165

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4010

8. (8) Marin Čilić (Hrv) 3565

9. (9) Dominic Thiem (Avt) 3535

10. (10) David Goffin (Bel) 2975



123. (128) Blaž Kavčič (Slo) 462

186. (182) Grega Žemlja (Slo) 288

198. (271) Blaž Rola (Slo) 271

747. (750) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 28

790. (791) Nik Razboršek (Slo) 24

800. (798) Tomislav Ternar (Slo) 23

915. (900) Mike Urbanija (Slo) 14