Federer po zmagi nad Seppijem v finale Rotterdama, kjer ga čaka Dimitrov

Bolgar Grigor Dimitrov in Švicar Roger Federer sta se prebila v finale teniškega turnirja ATP v Rotterdamu z nagradnim skladom 1,862 milijona evrov. Belgijec David Goffin, polfinalni tekmec Dimitrova, je dvoboj predal pri zaostanku 3:6 in 1:0, Federer pa je v današnjem drugem obračunu ukanil Italijana Andreasa Seppija s 6:3 in 7:6 (3).

S četrtfinalno zmago si je Federer zagotovil prvo mesto na lestvici ATP in pri 36 letih ter šestih mesecih postal najstarejša številka 1 svetovnega tenisa. (Foto: AP)

Federer je v nizozemskem pristaniškem mestu postavil nov mejnik in pri 36 letih in šestih mesecih postal najstarejša številka 1 na svetovni lestvici ATP. Zmagovalec dvajsetih turnirjev za grand slam se je na čelo lestvice vrnil prvič po oktobru 2012.

Izida ATP Rotterdam (1,862 milijona evra):

- polfinale:

Grigor Dimitrov (Bol/2) - David Goffin (Bel/4) 6:3, 0:1 - predaja;

Roger Federer (Švi/1) - Andreas Seppi (Ita) 6:3, 7:6 (3).