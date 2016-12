Federer pozval k bolj pogostemu doping testiranju: Morali bi testirati vse četrtfinaliste grand slamov

"Z vsem denarjem, ki ga imamo v športu, bi si mislil, da bo več sredstev namenjenih anti-doping programu," je za The Times povedal Roger Federer, 17-kratni zmagovalec grand slam turnirjev. Švicar je šel še dljee in dejal, da bi morali vsi četrtfinalisti grand slam turnirjev biti testirani tekom tekmovanja."Najboljši način je, da se testira vsakega četrtfinalista, ki igra na turnirju. Tako bi se vedelo, da bodo testiranja tam, kjer je povečan denarni sklad in kjer je v igri več točk. Mislim, da bi to bilo dobro za vse razmišljanje igralcev, prav tako pa tudi za navijače," je še dodal Švicar. Pred izjavami Federerja so v javnost pricurljale informacije, da testiranja niso potekala na vseh turnirjih v letu 2016. ITF sicer za anti-doping program letno namenja slabe 4 milijone evrov.

Federer je že večkrat podvomil o čistosti tenisa in da bi testiranja morala biti bolj pogosta. (Foto: AP)