Federer še drugič letos premagal velikega rivala Nadala, Đoković znova brez recepta proti Kyrgiosu

Nadal tokrat ni imel možnosti proti razigranemu Federerju. (Foto: AP)

Švicarski maestro, dobitnik 18 grand slamov, je Rafaela Nadala povsem razorožil z napadalno igro. Z dvema brejkoma prednosti je v uvodnem nizu prvega mastersa sezone hitro prišel do odločilnega vodstva s 5:1, nato pa niz suvereno pripeljal do konca. V drugem se je Majorčan Rogerju Federerju malce bolje upiral, dobil tri igre, a svoj začetni udarec prav tako izgubil dvakrat. Nadal si je v celotnem obračunu priigral zgolj eno brejk žogico, na drugi strani pa jih je Federer od petih izkoristil kar štiri. ''Lepo je dobiti zadnje tri obračune z Nadalom, to vam lahko povem. Toda še bolj pomembno je, da sem zmagal v Avstraliji. To je bilo nekaj velikega zame. Ob pogledu nazaj mislim, da je bilo to nekaj najboljšega, kar sem izkusil v karieri,'' je po zmagi razlagal Federer.

''V Avstraliji je šlo za zelo tesen obračun. Imel sem lepe možnosti za zmago. Danes nisem. Danes je igral veliko bolje kot jaz. Takšne obračune, ko ne igraš svojega tenisa, je nemogoče dobiti,'' pa je povedal poraženec Nadal.

Iz posamične konkurence Indian Wellsa pa se je poslovil tudi drugi nosilec Novak Đoković, za katerega je bil tako kot na turnirju v Acapulcu usoden Avstralec Nick Kyrgios. 16. igralec sveta je tako kot v Mehiki slavili v dveh nizih (6:4, 7:6), s tem pa je prekinil niz 19 zaporedih zmag Đokovića v Indian Wellsu. Avstralec se bo v četrtfinalu pomeril prav z Rogerjem Federerjem. "Moj niz zmag tukaj je bil neverjeten, nanj sem ponosen. Enkrat se je moral končati, na žalost se je to zgodilo danes," je dejal Đoković. "Dobro sem se počutil in dokazal sem, da sem sposoben večkrat premagati Novaka," pa je razlagal Kyrgios.

Izidi, osmina finala:

Pablo Carreno-Busta (Špa/21) - Dušan Lajović (Srb) 6:4, 7:6 (5)

Pablo Cuevas (Uru/27) - David Goffin (Bel/11) 6:3, 3:6, 6:3

Stan Wawrinka (Švi/3) - Yošihito Nišioka (Jap) 3:6, 6:3, 7:6 (4)

Dominic Thiem (Avt/8) - Gael Monfils (Fra/10) 6:3, 6:2

Jack Sock (ZDA/17) - Malek Jaziri (Tun) 4:6, 7:6 (1), 7:5

Kei Nišikori (Jap/4) - Donald Young (ZDA) 6:2, 6:4

Roger Federer (Švi/9) - Rafael Nadal (Špa/5) 6:2, 6:3

Nick Kyrgios (Avs/15) - Novak Đoković (Srb/2) 6:4, 7:6 (3)