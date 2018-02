Federer številko 1 proslavil z lovoriko v Rotterdamu, v finalu zlahka padel Dimitrov

Federer ima v letu 2018 ogromno razlogov za veselje. (Foto: AP)

Roger Federer ima za seboj izjemno sezono, v kateri še ni izkusil poraza. 16. zaporedna zmaga v koledarskem letu 2018 mu je prinesla lovoriko ATP turnirja, skupno že njegovo 97. S 6:2 in 6:2 je v vsega 56 minutah še sedmič v karieri premagal Grigorja Dimitrova in nadgradil dosežek izpred dni, ko se je pri 36 letih kot najstarejši zavihtel na vrh lestvice ATP.

Spomnimo, na prvem grand slamu je pometel s konkurenco in si zagotovil rekordno, 20. lovoriko grand slam turnirja in se tako zapisal med največje teniške igralce vseh časov. Mnogi so prepričani, da je najboljši, ki je kdaj koli stopil na teniško igrišče. Če bo tako nadaljeval s sezono (in kariero), se bodo s tem morali strinjati praktično vsi. Tudi Dimitrov, ki ostaja brez zmage proti maestru.

S 97. osvojenimi lovorikami je Federer na drugem mestu vseh časov, pred njim je le Američan Jimmy Connors, ki jih ima na svojem kontu 109. Za primerjavo: Rafael Nadal jih ima 75, Novak Đoković pa 68.

ATP Rotterdam, finale:

Roger Federer (Švi/1) – Grigor Dimitrov (Bul/2) 6:2, 6:2