Federer za ogrevanje pred Wimbledonom še 11. v finalu Halleja

Roger Federer lovil deveti naslov v nemškem Halleju. (Foto: AP)

Roger Federer se je še enajstič v karieri uvrstil v veliki finale turnirja na travnati podlagi v Halleju. V polfinalu je v dveh nizih odpravil mladega ruskega talenta Karena Kačanova. Švicarski as bo tako v finalu lovil še deveto lovoriko na turnirju Gerryja Webberja. Osemnajstkratni zmagovalec turnirjev velike četverice je sicer letošnjo sezono začel naravnost sanjsko. Najprej je zmagal na prvem grand slamu sezone v Melbournu, nato slavil še na turnirjih serije Masters v Indian Wellsu in v Miamu. Mnogi so bili prepričani, da je stari Federer znova nazaj in da bo napadal prvo mesto na lestvici ATP. Toda švicarski veteran je imel drugačne načrte. Odločil se je namreč izpustiti celoten del peščene sezone, da bi se kar se da dobro pripravil na turnirje na travi in kasneje še na trdi podlagi. Travnatega dela sezone sicer ni začel, kot bi si sam želel, saj ga je v osmini finala turnirja v Stuttgartu izločil nemški veteran Tommy Haas.

Šokantni poraz sicer ni pokvaril Federerjevih načrtov pred Wimledonom, saj v Halleju Švicar do finala ni oddal niti niza. V velikem funalu se bo tako pomeril z zmagovalcem dvoboja med Richardom Gasquetom in Alexadandrom Zverevom. Federer bo sicer prihodnji mesec lovil že osmi naslov v All-England Clubu in je po mnenju mnogih tudi prvi favorit, saj sta Andy Murray in Novak Đoković v izjemno slabi formi, Rafael Nadal pa na travnati podlagi ni slavil turnirja že vse od leta 2010.

ATP 500, Halle:

polfinale:

Roger Federer - Karen Kačanov 6:4, 7:5