VIDEO: Petje po tehtanju dvignil napetost pred sobotnim spektaklom: 'Danenberg je prišel na moj teren'

Final Fight Championship se vrača v Ljubljano. FFC 29 bo v soboto gostila velika dvorana Tivoli, s prenosom v živo na VOYO (ob 20.00). Zvezda dogodka bo eden najboljših evropskih kickboksarjev in najboljši slovenski borec po pravilih K-1 Samo Petje. Gre za zgodovinsko borbo, saj bo Petje prvi, ki bo v tekmovanju FFC lahko imel v lasti šampionska pasova v dveh različnih težnostnih kategorijah, in sicer v lahki kategoriji do 70 kg in velterski do 77 kg. Slovenec bo rokravice prekrižal z Nizozemcem Eyevanom Danenbergom, ki je prav tako FFC prvak. "Počutim se vrhunsko, kot vedno. Zdaj mi ni bilo potrebno zbijati kilogramov kot pred prejšnjimi dvoboju, počutim se res vrhunsko," je po tehtanju za 24UR povedal Petje, ki je še malce dvignil temperaturo in gostu z Nizozemske ni ponudil roke. "Pričakujem težek dvoboj, pripravil sem se in vem, da je tudi on pripravljen vrhunsko. On je zdaj dal na kocko svoj pas, jaz mu ga bom poskusil odvzeti, a on je prišel na moj teren. Pričakujem res trdoživega Eyevana Danenberga, a tudi on mora vedeti, da je prišel na tuj teren in da bo moral pokazati vse svoje adute, kajti z mano bo po mojem mnenju cela dvorana," je še povedal Belokranjec, ki je svojo pot proti sobotnemu dvoboju začel z zmago nad Armencem Tigranom Movsisjanom v Zagrebu.

Poleg Petjeta se bosta v kategoriji kickboksa predstavila še dva Slovenca. V dvoboju dveh brezkompromisnih borcev bo Aleksander Stankov v dvoboju srednje kategorije do 85 kg rokavice prekrižal z Avstrijcem Renejem Wimmerom. Denis Chorchyp Porčič se bo v isti težnostni kategoriji pomeril z Albancem Labinotom Zekajem. Prav tako kot v kategoriji kickboksa bo Slovenija imela tri predstavnike tudi v kategoriji MMA. Uroš Jurišič se bo pomeril z Brazilcem Sergiem Souzo, nasprotnik Jasmina Memovića bo Hrvat Marko Ostanek, Tilen Kolarič pa se bo spopadel z Bosancem Ahmedom Vilo.

Razpored borb:

- FFC MMA:

Marko Ostanek (Hrv) vs Jasmin Memović (Slo)

Ivica Tadijanov (Hrv) vs Ivan Erslan (Hrv)

Ahmed Vila (BiH) vs Tilen Kolarič (Slo)

Sergio Souza (Bra) vs Abusupijan Magomedov (Nem)

Roberto Pastuch (Arg) vs Luke Jelčič (Hrv)

- FFC boks:

Milan Petrović (Srb) vs Hrvoje Sep (Hrv)

- FFC kikboks:

Ivan Sakić (BiH) vs Mensur Murić (ČG)

Labinot Zekaj (Alb) vs Toni Mikelić (Hrv)

Rene Wimmer (Avt) vs Aleksander Stankov (Slo)

Fabien Fouquet (Fra) vs Donegi Abena (Niz)

Dževad Poturak (BiH) vs Mladen Brestovac (Hrv)

Ejevan Danenberg (Niz) vs Samo Petje (Slo)