Federer še tretjič letos boljši od Nadala za lovoriko v Miamiju, tokrat je večnega rivala pospravil v dveh nizih

Federer je dobil še tretji medsebojni obračun v tej sezoni s Špancem. (Foto: AP)

V prvem nizu sta oba igralca z nekaj težavami, pa vendarle držala začetna udarca do osme igre, ko se je prvi do brejka dokopal Roger Federer. Ta je izkoristil šesto brejk žogico, potem ko se je v sedmi igri iz Špančevega napada na brejk žogico srečno rešil tudi s pomočjo vrha mrežice, in prišel do vodstva s 5:3, nato pa suvereno odserviral za zmago v prvem nizu (6:3).

V drugem nizu je Federer zaigral bistveno bolje na svoj začetni udarec, tudi Nadal pa je bil pri svojem servisu v vlažnem Miamiju v drugem nizu precej bolj zanesljiv. Prvo brejk žogico si je sicer priigral Švicar, a se je Nadal ob dveh žogicah za brejk v sedmi igri izvlekel in povedel s 4:3, kljub temu da v drugem nizu do tega rezultata ni dobili niti ene točke na Federerjev servis. Kar Švicarju ni uspelo v sedmi igri, mu je v deveti, ko se je sprva tudi s pomočjo sreče dokopal do brejk žoge, nato pa z izvrstnim returnom z 'backhandom' prisilil Nadala v napako ter povedel s 5:4. Nato je brez večjih težav odserviral za osvojitev 91. turnirja in 26. mastersa v karieri.

Nadal sicer v bitki s Federerjem še vedno vodi 23:14 v medsebojnih obračunih, toda Federer, ki je po priključitvi Ivana Ljubičića v svojo ekipo zaigral kot prerojen in je daleč najboljši igralec letošnje sezone, je prvič v 13-letni zgodovini dvobojev s Špancem dobil štiri zaporedne dvoboje proti Nadalu. Prvič letos je Majorčan moral priznati premoč Federerju v finalu OP Avstralije po petih nizih, drugič pa je Švicar v Indian Wellsu slavil gladko s 6:2, 6:3.

ATP masters Miami, finale:

Roger Federer (Švi/4) - Rafael Nadal (Špa/5) 6:3, 6:4