FOTO in VIDEO: Nick Foles z izjemno imitacijo Toma Bradyja orle popeljal do prvega naslova NFL

Nick Foles je v finalu podal za 373 jardov in tri zadetke, sam je pa tudi ujel podajo za zadetek - za svoj prispevek je bil okronan z naslovom igralca tekme. (Foto: AP)

V pravem hollywoodskem slogu se je boj med Davidom in Goljatom v velikem finalu tekme ameriškega nogometa v Minneapolisu končal z zmago prvega in porazom nosilcev naslova. Do nedavnega odpisani Nick Foles, ki je večji del sezone prebil na klopi, vstopil pa je šele po poškodbi prvega podajalca Carsona Wentza tri tedne pred koncem rednega dela sezone, je na veliki sceni nadigral najkoristnejšega igralca sezone Toma Bradyja in najbrž najboljšega podajalca vseh časov. Tako mu je preprečil osvojitev rekordnega šestega prstana. Foles je v finalu podal za 373 jardov in tri zadetke, sam je pa tudi ujel podajo za zadetek - za svoj prispevek je bil okronan z naslovom igralca tekme. Na drugi strani je Brady podal za več kot 500 jardov in tri zadetke, a tudi to je bilo premalo za domoljube ob neuspešnem zaustavljanju napada orlov. V razburljivi tekmi je Foles udaril prvi, popeljal orle do vodstva 9:3 v prvi četrtini in bil z izjemo nekajminutnega obdobja v zadnji četrtini korak pred podajalcem patriotov na tekmi s številnimi rekordi v napadu.

Tom Brady (Foto: AP)

Med drugim je poražena ekipa dosegla največ točk na Super Bowlu (prej 31), napada sta z več kot 1100 ustvarila največ jardov (prej 929), Folesu pa je pripadel prav poseben rekord - postal je prvi igralec v finalu, ki je za zadetek tako podal kot tudi ujel podajo. Slednje se je zgodilo v izteku prvega polčasa, ko je Philadelphia "ukradla" akcijo iz Bradyjevega taktičnega priročnika in z uspešno izvedeno prevaro dosegla zadetek za vodstvo 22:12 ob premoru.

Nick Foles je v finalu podal za 373 jardov in tri zadetke, sam je pa tudi ujel podajo za zadetek. Na drugi strani je Tom Brady podal za več kot 500 jardov in tri zadetke, a tudi to je bilo premalo za domoljube ob neuspešnem zaustavljanju napada orlov.

Enake akcije sicer že v prvi četrtini ni uspelo izvesti New Englandu, saj je bil 40-letni Brady malce prekratek pri lovljenju žoge. Neomajno željo po zmagi pa je 29-letni Foles pokazal v ključnih trenutkih tekme, po prvem zaostanku orlov (32:33). V slogu izkušenega veterana je devet minut pred koncem prevzel odgovornost, izvedel serijo odličnih akcij in orle s končno podajo "tight endu" Zachu Ertzu pripeljal 75 jardov v končno cono za vodstvo 38:33. Bradyju je sicer ostala še ena priložnost, a tokrat za razliko od marsikaterega zaključka tekme v preteklosti - vključno z lanskim finalom - ni bilo čudežnega povratka za njegovo moštvo. V napadu z 2:13 minute do konca je legendarnemu podajalcu odklenkalo. Obramba Philadelphie se je po precej medlem drugem polčasu zbudila, s pritiskom prišla do Bradyja in mu prvič na tekmi odvzela žogo. Philadelphia je z uspešno izvedenim prostim strelom povečala vodstvo in slavje v ameriških Atenah ob prvem naslovu v dobi Super Bowla se je lahko začelo.



Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33

Minneapolis 67.500 gledalcev



