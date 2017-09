Forbes: Dallas Cowboys še naprej najbogatejša ekipa

Dallas Cowboys so z ocenjeno vrednostjo v višini 4,8 milijard ameriških dolarjev najvrednejša ekipa nasploh. (Foto: AP)

V primerjavi z lanskim letom je vrednost ekipe narasla za 14 odstotkov. Čeprav je od njihovega zadnjega osvojenega Super Bowla minilo že 20 let, pa to ne zmanjšuje vrednosti ekipe lastnika Jerryja Jonesa, ki je moštvo leta 1989 kupil za 150 milijonov dolarjev. Jones hkrati "sedi" na lastnem premoženju, vrednem 5,9 milijarde dolarjev. Na drugem mestu najvrednejših ekip v NFL so aktualni prvaki New England Patriots iz širšega območja Bostona, ki so vrednost povišali za devet odstotkov na 3,4 milijarde dolarjev in so skupno šesti. Drugo mesto na lestvici ekip nasploh pa zasedajo pri baseballskem moštvu MLB New York Yankees s 3,7 milijarde dolarjev. Tretji je angleški nogometni prvoligaš Manchester United s 3,69 milijarde, četrta Barcelona s 3,64 milijarde, peti pa aktualni španski prvak Real Madrid s 3,58 milijarde. Na sedmem mestu je prvo moštvo košarkarske lige NBA, New York Knicks so ocenjeni na 3,3 milijarde dolarjev. Med 50 najvrednejših ekip na svetu so zgolj predstavniki ameriških lig NFL, NBA, MLB in angleške premier lige.