Formula 1 brez Ferrarija? Če rdečim spremembe, načrtovane za leto 2021, ne bodo ustrezale, bodo izstopili

Sebastian Vettel je bil dolgo časa v najboljšem položaju za osvojitev naslova svetovnega prvaka, a ga je v drugem delu sezone prevečkrat na cedilu pustila tehnika. (Foto: AP)

Na sestanku v Parizu, kjer so vodilni pri krovno avtomobilistični zvezi (FIA) gostili vodstvo formule 1 in člane ekip, so se dogovorili, da bodo skušali zmanjšati stroške proizvodnje motorjev. Ti bodo v osnovi ostali takšni kot so zdaj (1,6-litrski turbo motorji s hibridnim sistemom), zanimivo pa je, da bo Fia v prihodnosti skušala poskrbeti za bolj dirkaški zvok oziroma za več hrupa. Ta del dogovora je verjetno tudi posledica raziskave med navijači, ti pa so se pritoževali, da so motorji elitnega dirkaškega razreda pretihi. V smernice so tako zapisali, da bodo v prihodnosti motorji dirkalnikov "preprostejši, cenejši in glasnejši". Skušali bodo tudi povečati možnost dobave motornih enot posameznih proizvajalcev več ekipam, s čimer bi povečali konkurenčnost in obenem omogočili vstop v tekmovanje še kakšni ekipi, ki nima sredstev za razvoj lastnih pogonskih enot.

"Na več sestankih bomo zdaj skušali vključiti vse, ki jih ta tema zanima, upamo, da bomo dobro sodelovali," so po sestanku sporočili iz Fie. Kot je pojasnil direktor za področje motošporta pri formuli 1, nekdanji vodja ekipe v tekmovanju Ross Brawn, so te smernice posledica predlogov ekip in vodij moštev formule 1, ki jih zanima prihodnost njihovega športa.

Si lahko predstavljate Formulo 1 brez Ferrarija? (Foto: AP)

Ferrari grozi

Seveda pa se z inovativnimi idejami o prihodnosti kraljice motošporta ne strinjajo vsi. Tako so iz Maranella, ki je sedež moštva Ferrari sporočili, da lahko leta 2021, ko so načrtovane te spremembe, tudi izstopijo iz svetovnega prvenstva Formule 1. "Liberty Group (lastniki prvenstva F1, op. p.) imajo dobre namere, ena iz med njih je zmanjševanje stroškov. Z nekaterimi predlogi, pa se enostavno ne strinjamo, predvsem s predlogi o novih pogonskih agregatih. Če pogledamo načrt našega podjetja in ideje lastnikov Formule 1, se za leto 2021 najini poti zelo razlikujeta. Da bom popolnoma jasen, če ne bomo našli rešitev, ki bodo ustrezali Ferraiju kot blagovni znamki in rešitev, ki bi Ferrari ohranili kot unikatno moštvo, potem se Ferrari te igre ne bo igral," je bil po zasedanju v Parizu odločen predsednik rdečih iz Maranella Sergio Marchionne. Ferrari je sicer edino moštvo, ki v prvenstvu Formule 1 nastopa od samega začetka. Je hkrati tudi najuspešnejše moštvo vseh časov, saj se lahko pohvali s 16 konstruktorskimi naslov, 15 naslovi svetovnega prvaka in 227 zmagami. In prav zaradi zgodovinskega vidika, imajo v svetu Formule 1 poseben status, ki pa bi se lahko z novimi pravili končal. Rdeči tako ali tako že nekaj let niso več tako uspešni. Zadnji naslov jim je leta 2008 privozil Kimi Räikkönen. Letos je sicer kazalo, da bi lahko ta uspeh ponovil Sebastian Vettel, a je poskočni konjiček v drugem delu sezone povsem popustil in prvak je še četrtič v karieri dve dirki pred koncem postal Lewis Hamilton.