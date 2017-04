Bottas za premierno zmago zdržal Vettlov nalet in poskrbel, da Soči ostaja srebrn

Valtteri Bottas je prišel do prve zmage v karieri. (Foto: AP)

Dirka se je sicer začela z zamudo, saj je ob koncu ogrevalnega kroga dirkalnik znova izdal dvakratnega svetovnega prvaka Fernanda Alonsa. Špančev McLaren se je pokvaril tik pred prihodom na startno-ciljno ravnino in vodstvo dirke se je odločilo, da dirkače pošlje v še en ogrevalni krog, dokler niso umaknili Alonsovega bolida. Četrto preizkušnjo sezone je sicer najbolje začel dirkač Mercedesa Valtteri Bottas, ki je s tretjega startnega položaja švignil v vodstvo. Za njim sta se razvrstila oba dirkača Ferrarija Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen, četrti je ostal Lewis Hamilton. A prvi krog se še ni končal, ko je na stezo prišel varnosti avto, saj sta v ozadju trčila Romain Grosjean in Jolyon Palmer. Na začetku četrtega kroga se je varnosti avto umaknil in dirka se je lahko nadaljevala, vrstni red v ospredju pa se ni spremenil in tako je v vodstvu ostal Bottas. Finski dirkač je v ospredju vozil svojo dirko in si po desetih krogih že privozil več kot deset sekund prednosti pred dirkačema Ferrarija, Hamilton je na četrtem zaostajal že več kot sedem sekund. Britanec se je tudi pritoževal, da njegov Mercedes na trenutke izgublja moč in tako ni uspel dohitevati Ferrarijev pred njim.

V 28. krogu je kot prvi od vodilnih v bokse odšel prvi Bottas in vodstvo je prevzel Vettel, kateremu so iz boksov sporočili, naj "pritisne" in si privozi čim več prednosti. Tri kroge kasneje pa je bokse odpeljal tudi Räikkönen in Hamilton je prevzel drugo mesto, pred moštvenim kolegom Bottasom in njegovim finskim rojakom v Ferrariju. Kmalu za tem je v bokse odpeljal še Hamilton in Vettel je kot edini še vztrajal na stezi brez postanka. Iz garaž so mu sporočili, da ima dober ritem in da naj nadaljuje še nekaj krogov v tem tempu. V 35. krogu pa je tudi vodilni Nemec odšel v bokse in po nekaj težavah pri nameščanju sprednje leve pnevmatike, na stezo prišel na drugem mestu, s slabimi petimi sekundami zaostanka za Bottasom, ki je ponovno prevzel vodstvo. A Vettla nekoliko slabši postanek ni zmedel, saj je pridno topil prednost vodilnega Bottasa, ki je tudi imel nekaj težav z oprijemom in je delal veliko napak. Največjo je storil v 13. zavoju, ko je povsem zgrešil idealno linijo. Deset krogov pred koncem je tako njegova prednost znašala zgolj še dobro sekundo. Na tretjem mesto je svojo dirko vozil Räikkönen, na četrtem pa Hamilton. Vettel je do konca dirke na vse pretege poskušal dohiteti in prehiteti Bottasa, a Finec je na koncu zdržal in z manj kot sekundo prednosti slavil prvo zmago v karieri in poskrbel, da je Mercedes slavil tudi na četrti dirki v Sočiju. Vettel se je z drugim mestom še bolj utrdil na vrhu točkovanja v svetovnem prvenstvu, tretje mesto je Ferrariju privozil Räikkönen. Dvakratni zmagovalec VN Rusije Hamilton je dirko zaključil na četrtem mestu. Skupno je na prvem mestu skupnega seštevka ostal Vettel, ki ima zdaj 86 točk, drugi je Hamilton s 73, tretji pa Bottas, ki je zbral 63 točk.

Z drugim mestom je bil zadovoljen tudi Sebastian Vettel. (Foto: AP)

"Sijajno. Tako dolgo je trajalo vse skupaj, a zdaj, ko se je ponudila priložnost, je bilo super. Hvala ekipi, ki mi je zaupala in dala priložnost, na začetku leta je bilo težko, skupni začetki niso bili lahki, a zdaj se je vse vrnilo. Presrečen sem," je na zmagovalnem odru razmišljal Bottas. Zadovoljen pa je bil tudi Vettel: "Naredil sem vse, da bi prišel mimo, a ni šlo. Vozil sem s polnim plinom, kjer se je dalo, toda ni bilo dovolj. Vseeno, super dirka je bila, zadovoljen sem tudi z drugim mestom."