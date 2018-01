Formula 1 v novi sezoni brez hostes na dirkah za veliko nagrado

Odločitev vodstva formule 1 je potrdil komercialni direktor Sean Bratches, ki pravi, da so spremembo sprejeli z namenom, da bi se bolj skladali z njihovo "vizijo tega velikega športa". Generalni direktor F1 Ross Brawn je sicer že pred dobrim mesecem potrdil, da razmišljajo o tovrstni potezi, zdaj pa se je tik pred novo sezono, ta se bo začela 25. marca, to tudi potrdilo.

Prizor z dirke za VN Japonske. (Foto: Reuters)

"Grid girls" so večinoma manekenke oziroma modeli, ki skrbijo za promocijo, ponavadi je na njihovi opravi izpisano tudi ime enega od pokroviteljev. Na dirkah formule 1 je bila njihova naloga tudi držati dežnike ali table z imeni dirkačev, stale so tudi na poti do stopničk, kjer so jih dirkači nemalokrat polili s šampanjcem.

Zelo občutljiva problematika

V zadnjih letih je njihova vloga postajala vedno večji kamen spotike, zato so na nekaterih dirkah poskusili z moškimi modeli, ob dirkačih so se pojavljali tudi otroci.

"Gre za zelo občutljivo problematiko, ki je pod skrbnim pregledom," je v decembrskem intervjuju za BBC povedal Brawn. "Skušamo upoštevati vse vpletene strani. Veliko ljudi spoštuje tradicijo hostes, obstajajo pa tudi kritični pogledi, da je uporaba hostes zastarela in del preteklosti, zato smo se odločili odpreti to vprašanje."

V anketi, ki so jo izpeljali v športnem uredništvu BBC, je takrat sicer 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi želelo, da so hostese oziroma "grid girls" še naprej del formule 1.