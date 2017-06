Dvojno kanadsko slavje Mercedesa, Hamilton do šeste zmage na montrealskem asfaltu

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec dirke za VN Kanade v Montrealu, sedme letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva formule 1. Uspeh Mercedesa za prvo letošnjo dvojno zmago je dopolnil Finec Valtteri Bottas, tretji pa je bil Avstralec Daniel Ricciardo (Red Bull). Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) je s četrtim mestom ostal skupno prvi. Hamilton je v Kanadi dokazal, zakaj se ga je v zadnjih letih prijel tudi sloves vladarja Montreala. Dosegel je namreč že šesto zmago na tem prizorišču, ki je bila skupno njegova 56. v karieri. Zdaj ima tudi tri zaporedne uspehe na otoku Notre Dame, že v soboto pa je popravil oziroma izenačil še en rekord; z najboljšim dosežkom kvalifikacij je namreč v karieri že pri številki 65, tolikokrat je s prvega mesta začel tudi legendarni Ayrton Senna, tri "pole positione" več pa ima Michael Schumacher. Nemški nekdanji svetovni prvak je zdaj tudi le še eno zmago pred Britancem po številu uspehov na tem prizorišču.

Lewis Hamilton (Foto: AP)

"Rad bi se zahvalil vsem navijačem in poudaril, da je energija tukaj neverjetna. Ta dirka je nekaj posebnega, hvala vsem. Tu sem prvič zmagal pred desetimi leti, zdaj imam vse, zmago in 'pole position' ter izenačen rekord Senne. Pomembno je, da smo spet v igri, te točke so zelo pomembne," je po zmagi dejal Hamilton. "Krasno se počutim, petič sem tukaj, tretjič na stopničkah. Zame in za moštvo je to zelo pomembno, dvojna zmaga veliko šteje in lepo se je vrniti. Na začetku je bilo kar težko, ker sem ostal za Red Bullom, pozneje pa smo na mehkih pnevmatikah lahko nadzirali dirko in uspeh je tu," pa je dogajanje ocenil Bottas.

Danes se dirka sicer ni začela najbolje. Predvsem ne za Felipeja Masso, ki ga je že v prvem krogu sklatil Carlos Sainz. Ta je izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom, priletel počez na stezo in z nje odnesel brazilskega veterana. Zaradi tega je moral posredovati varnostni avto, po njegovem umiku pa se je dirka na otoku kmalu končala tudi za Maxa Verstappna. Mladi Nizozemec je presenetil z izredno hitrim startom in se s četrtega mesta prerinil do drugega, a je nato zaradi tehničnih težav svojega Red Bulla parkiral ob robu steze. Po teh razburljivih uvodnih krogih sta pozneje v vodstvo prišla oba Mercedesova dirkača, Hamilton pa je kmalu začel večati prednost. Do konca vsaj v ospredju ni bilo posebej razburljivega dogajanja, saj je vodilni dirkač Mercedesa znal zadržati naskok, Bottas pa je bil zanesljivo drugi. Slab konec tedna so imeli pri Ferrariju, Vettel zaradi težav z dirkalnikom (po trčenju s Verstappnom so morali zamenjati sprednje krilce njegovega bolida) ni mogel poseči v boj za vrh, šele ob koncu dirke je s tveganim manevrom prehitel Estebana Ocona za četrto mesto, s katerim pa je zadržal le polovico prednosti v SP pred današnjim startom - namesto 25 točk pred Hamiltonom jih ima zdaj le še 12.

Lewis Hamilton je vknjižil že tretjo zaporedno zmago v Montrealu. (Foto: AP)

Vettel je po sedmih dirkah pri 141 točkah, Hamilton jih ima 129, drugi pa so že bolj daleč; tretji Bottas je pri 93 točkah, četrti Kimi Räikkönen - drugi Ferrarijev dirkač je bil danes le sedmi - pa 73. Kot že tolikokrat v sezoni je bil na nesrečni strani dirke spet Fernando Alonso. Španec, ki izgublja živce v obupno slabem McLarnu, je bil tokrat celo na dobri poti, da prvič v sezoni dobi kakšno točko, a ga je dva kroga pred koncem pustil na cedilu njegov dirkalnik. V Montrealu bo dirka ostala še vsaj 12 let; prireditelji so namreč z vodstvom tekmovanja dosegli dogovor, po katerem bo dirka za VN Kanade na sporedu svetovnega prvenstva formule 1 vsaj še do leta 2029. Nova pogodba predvideva tudi posodobitev dirkališča na rečnem otoku Notre Dame, ki se imenuje po leta 1982 preminulem dirkaču Gillesu Villeneuvu, v ta namen bodo prireditelji zagotovili 12 milijonov evrov.

Izidi VN Kanade (70 krogov, 305,270 km):

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:33:05,153 (povpr. hitrost: 196,948 km/h)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 19,783

3. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) 35,297

4. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 35,907

5. Sergio Perez (Meh/Force India) 40,476

6. Esteban Ocon (Fra/Force India) 40,716

7. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 58,632

8. Nico Hülkenberg (Nem/Renault) 1:00,374

9. Lance Stroll (Kan/Williams) 1 krog

10. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1 krog

...

SP skupno (7):



- dirkači:

1. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 141

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 129

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 93

4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 73

5. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) 67

6. Max Verstappen (Niz/Red Bull 45

7. Sergio Perez (Meh/Force India) 44

8. Esteban Ocon (Fra/Force India) 27

9. Carlos Sainz ml (Špa/Toro Rosso) 25

10. Felipe Massa (Bra/Williams) 20

...

- konstruktorji:

1. Mercedes 222

2. Ferrari 214

3. Red Bull 112

4. Force India 71

5. Toro Rosso 29

6. Williams 22

7. Renault 18

8. Haas 15

9. Sauber 4