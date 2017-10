FOTO: Celjani ves čas vodili, a na koncu le remizirali

Slovenski in beloruski prvak sta se sicer v minuli sezoni pomerila kar štirikrat, po dvakrat v ligi prvakov in regionalni ligi Seha, predvsem razburljivi in pestri, tako kot tudi nocoj, pa sta bili v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, oba dvoboja sta se namreč končala z neodločenima izidoma. Začetek tekme je hitro nakazal, da bo Celje skušalo čim hitreje zaključevati napade, s tem pa bo onemogočilo Meškovu, da v obrambo spravi svoje robustnejše igralce. Šele v peti minuti je šel prvi strel mimo gola, takrat je branil Urban Lesjak, a je enako na drugi strani uspelo Radetu Mijatoviću. Ljubo Vukić je v sedmi minuti zadel za prvo vodstvo Meškova na tekmi, dve minuti kasneje je Jaka Malus v rezultatsko prednost vrnil celjsko zasedbo. Mrtvi tek ekip se je nadaljeval do sredine polčasa, nato pa je celjska zasedba v nekaj minutah Beloruse spravila v težave. Z učinkovitim napadom in dobro obrambo je z nekaj zaporednimi goli v 23. minuti vodila s 14:11, gosti so bili primorani vzeti minuto odmora.





Branko Tamše (Foto: Damjan Žibert)

Ta razmerja moči na igrišču ni preveč spremenil, v 29. minuti je Žiga Mlakar zadel za 18:14, Brest pa je tik pred odhodom na odmor zaostanek znižal za en gol. Začetek drugega polčasa je bil za Celjane izvrsten, saj so hitro povedli z 20:15, z nekaj obrambami se izkazal Lesjak. A se jim je nato ustavilo. Meškov je počasi lovil priključek in ga v 41. minuti ujel pri izidu 21:21. Nato so grofje spet našli nove moči in do 48. minute spet pobegnili na bolj varnih +3 (26:23), klop Bresta pa je vzela minuto odmora. Ta je igralce Meškova prebudila. V 58. minuti je za 32:33 zadel Dzimitrij Nikulenkau. Sledile so težave v napadu za Celjane, ko žoge nikakor niso uspeli spraviti v gol, Brest pa je vmes enkrat zadel in izenačil. Na koncu je imel celo napad za zmago, ki pa ga ni izkoristil.

Prva strelca tekme sta bila Malus in Nikulenkau, oba sta zadela sedemkrat iz devetih poskusov. Pri Celjanih se je s šestimi goli izkazal še Luka Mitrović, Gal Marguč je dal še enega manj.



Izid:

Celje Pivovarna Laško - Meškov Brest 33:33 (18:15)