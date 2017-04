FOTO: ACH Volley slavil v Tivoliju, za naslov potrebuje še eno zmago

Aktualni slovenski državni prvaki so z zmago v Kamniku v ponedeljek izničili zaostanek s prve tekme finalne serije, ko so jih Kamničani premagali v dvorani Tivoli. Z vrnitvijo Jana Kozamernika je bila njihova igra bolj zanesljiva, prodorna, na drugi strani pa so kamniški odbojkarji ostali dolžniki, saj ponedeljkova predstava zagotovo ni bila med boljšimi v letošnji sezoni. Tokrat so Kamničani prikazali nekoliko boljšo igro, Ljubljančani nekaj slabšo, vendar so navkljub spet velikemu številu lastnih napak do zmage še drugič zaporedoma prišli odbojkarji ACH Volleyja.

Prvi niz se je začel s kamniškim vodstvom s 3:0, na servisu je bil Jan Brulec, domačini pa so jim takoj vrnili s štirimi zaporednimi točkami, ko je bil na servisu Maksim Buculjević. Nato sta se ekipi menjavali v vodstvu, in šele po bloku Saše Štalekarja si je ena od njih priigrala dve točki prednosti. Čeprav so Ljubljančani izid na 14. točki izenačili, so po uspešnem napadu Štalekarja Kamničani na drugi tehnični odmor odšli z dvema točkama prednosti, po asu Maxsona Pereire za tri (17:14). Z dvema lastnima napakama so Ljubljančani gostom omogočili že pet točk prednosti (20:15), tudi po še drugem polminutnem odmoru pa zaostanka niso več zmogli nadomestiti. Ob boljšem servisu in po novi napaki domače ekipe, devete, tokrat Buculjevića, izkoristili drugo zaključno žogo za vodstvo z 1:0 v nizih.

Tudi v uvodu drugega niza sta se ekipi menjavali v vodstvu, s točko Jana Pokeršnika pa so na prvi tehnični odmor z minimalno prednostjo odšli dvanajstkratni zaporedni državni prvaki. Z asom Buculjevića in bloku Jana Kozamernika so po izenačenju na deseti točki ljubljanski odbojkarji kamniškim, ki so zatajili na sprejemu, pobegnili na plus šest (16:10), kar jim je zagotavljalo mirno nadaljevanje niza. Ko je bil po vrnitvi na igrišče v napadu uspešen še Žiga Štern, je bila kamniška ladja v drugem nizu že potopljena, tudi drugi polminutni odmor pa gostov ni več vrnil v igro. Izenačenje v nizih je potrdil Štern.

Tretji niz je imel podoben potek kot drugi. Do prvega tehničnega odmora sta bili ekipi še skupaj, nato pa so Ljubljančani na servis Dika Purića dosegli šest zaporednih točk za vodstvo s 15:9, Kamničanom pa nista pomagala niti oba polminutna odmora. Z novim asom Buculjevića, točko Šterna in blokom Armenakisa je bil drugi niz praktično odločen, saj so Ljubljančani vodili že z 20:11. Niz, v katerem so domači odbojkarji prevladovali v vseh elementih odbojkarske igre, napadom gostom je bil recimo le 15-odstoten, se je končal z napako Žana Novljana.

Na začetku četrtega niza so imeli Kamničani še naprej težave z učinkovitostjo v napadu, toda po zaostanku dveh točk ob prvem tehničnem odmoru so z blokom Novljana in Pereire izid na deseti točki izenačili, po točki Domna Kotnika pa povedli z 12:11. S tem pa se obdobje dobre igre gostujoče ekipe še ni končalo, kajti po bloku Štalekarja in uspešnem napadu Pereire, je bilo 17:13 za Calcit Volleyball, domači trener Zoran Kedačič pa je vzel še drugi polminutni odmor. Po njem so se Ljubljančani vrnili v igro, prišli trikrat na dve točki zaostanka, vendar so gostje s točko Kotnika prišli do treh zaključnih žog za novo izenačenje v nizih, na koncu pa so tudi z malo sreče po napaki domačinov na mreži do njega tudi prišli.

Dvoboj v Tivoliju je dobil ACH Volley. (Foto: Damjan Žibert)

V še tretjem letošnjem tie-breaku v letošnji sezoni med ljubljansko in kamniško ekipo, zadnjega so v finalu pokala Slovenije dobili odbojkarji Calcita, prvega na začetku sezone pa ACH Volleyja, so na menjavo strani po sedmih izenačenjih s točko prednosti odšli Ljubljančani. Na servis Purića je Kozamernik nato dosegel tri zaporedne točke za vodstvo z 11:7, kar jim je zadostovalo za drugo zmago v letošnji finalni seriji državnega prvenstva. Do trinajstega zaporednega, sicer pa štirinajstega v klubski zgodovini, jih loči le še zmaga. Zadnjo točko na tekmi, sicer pa svojo 26., je dosegel Štern.

Izid:

ACH Volley - Calcit Volleyball 3:2 (-20, 18, 17, -23, 10)