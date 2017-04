FOTO in VIDEO: Petje 'naslikal' mojstrovino in postal prvi 'dvojni' prvak

Samo Petje je postavil piko na i večeru odličnih borb v hali Tivoli in postal prvi borec v zgodovini organizacije FFC, ki je postal prvak v dveh različnih kategorijah. 24-letni Belokranjec, sicer prvak po pravilih K-1 v lahki kategoriji, se je odločil za pogumno potezo in je izzval prvaka velterske kategorije Eyevana Danenberga. Slednji v višino meri kar 193 centimetrov, 15 več od Petjeta, kar pa slovenskega šampiona ni vrglo s tira. S fantastično predstavo je do potankosti natančno izpeljal načrt, ki sta ga sestavila skupaj s trenerjem Juretom Cesarjem in slavil po soglasni sodniški odločitvi. "Kot sem pred borbo napovedal, drugi šampionski pas odhaja v Metliko," je po borbi od sreče žarel Petje in dodal: "Rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so me prišli vzpodbujat v velikem številu. Uspelo nam je." Petje je Danenberga presenetil z dobrimi udarci po nogah in tako onemogočil nevarnemu Nizozemcu, da bi ujel pravi ritem. Belokranjec se je odlično gibal, upešno zmanjšal razdaljo za dobre napade in se pravočasno umikal. Tudi v nekaterih nevarnih izmenjavah, je ponavadi zadal več čistih udarec in na koncu so mu sodniki sogalsno pripisali zmago. "Nameravam se vrniti v lahko kategorijo, že septembra pa me čaka nastop za organizacijo Glory," je zaključil "slovenski McGregor". Naslov prvaka težki kategoriji po pravilih K-1 je v spopadu za “vladarja Balkana” brez večjih težav ubranil Mladen Brestovac. Zagrebčan se je pomeril z izkušenim Dževadom Poturkom in slavil po soglasni sodniški odločitvi. Brestovac je trdoživega tekmeca zadel s številnimi izjemno močnimi udarci, a ga nikakor ni uspel poslati na tla. Kljub temu njegova zmaga ni bila pod vprašajem ter tako še naprej ostaja nepremagan pod okriljem organizacije FFC. Za še eno veselje slovenskih privržencev borilnih veščin je poskrbel Aleksander Stankov. 35-letnik iz Veržeja je z “gladiatorsko” predstavo ugnal Avstrijca Reneja Wimmerja. Slednjega je ob koncu tretje runde s spekatularno brco iz obrata v telo poslal na tla, 24 letnik iz St. Valentina pa se več ni uspel pravočasno pobrati. "To je neverjetno. Moja največja zmaga in to pred takšnim občinstvom. To je udarec, ki ga veliko vadimo in tokrat mi je prinesem zmago,” je po borbi povedal Stankov in izzval Mirana Fabjana še na tretji dvoboj. Prva dva je sicer dobil Fabjan.





Samo Petje med borbo. (Foto: Aljoša Kravanja)

V borbah po pravilih MMA je največji aplavz požel prvak kategorije do 70 kg Luka Jelčić. Moštveni kolega slovitega Conorja McGregorja je z udarci s komolcem v prvi rundi nokavtiral Argentinca Roberta Pastucha in na spektakularen način ubranil šampionski pas. "V Ljubljani se počutim kot doma. Tukaj sem prvič stopil v FFC ring in imam odlične spomine na halo Tivoli. Slovensko občinstvo je zelo dobro izobraženo glede borilnih veščin. Gledalci tukaj znajo nagraditi dobre poteze, zato se je užitek boriti v Sloveniji," je bil zadovoljen Jelčić, ki čaka na klic prestižne organizacije UFC: "Lobiram, da bi nastopil v Stockholmu. Slišal sem, da Reza Madadi išče nasprotnika: Tukaj sem!" Po pravilih MMA sta sicer ring sklonjenih glav zapuščala preostala slovenska predstavnika. Jasmina Memovića je v uvodni borbi večera po soglasni sodniški odločitvi premagal Marko Ostanak in mu tako zadal prvi poraz v karieri, Tilen Kolarič pa je v zanimivi borbi, polnih dobrih potez v parterju, moral priznati premoč Ahmedu Vili.