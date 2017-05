FOTO in VIDEO: Ricciardo in Verstappen v slogu Top Geara uničevala prikolice na dirkališču v Spielbergu

Dirkača in moštvena kolega v svetovnem prvenstvu Formule 1 Daniel Ricciardo in Max Verstappen sta se na dirkališču v Spielbergu zabavala na prav poseben način. Po znameniti avstrijski stezi sta namreč uprizorila prav posebno dirko. Prisotni so bili seveda hitri avtomobili in ne boste verjeli, počitniške prikolice.