FOTO in VIDEO: Slovenci začenjajo z Makedonci, oziroma z igro: 'Nihče se ne boji Kirila Lazarova'

So tipična balkanska ekipa, ko jim ne gre, kar nekako razpadejo, se kregajo in to je naša prednost. Miha Zarabec

V svetu športa je kar nekako sledeče pravilo postalo enotno. Prva tekma velikega turnirja je skoraj tako, ali pa še bolj pomembna in zahtevna od tiste, v kateri se bori za medalje in naslove. 'Prebiti led' je vselej zahtevna stvar, saj uvodna prvenstvena tekma prinaša povsem drugačen izziv in psihičen napor kot kakšna pripravljalna. Zaradi vseh omenjenih teorij slovenski rokometaši pod nobenim pogojem ne mislijo in ne podcenjujejo prvega nasprotnika na turnirju.

Slovenija in Makedonija sta stara znanca velikih turnirjev. Ne nazadnje so varovanci Veselina Vujovića lani v Franciji na poti do velikega brona prvega letošnjega tekmeca na EP tudi premagali.

Zaenkrat je vse v najlepšem redu. V četrtek sem opravil skorajda celoten trening, upam, da bo tudi do sobote vse v najlepšem redu in da bom lahko pomagal fantom na zelo pomembni in zahtevni tekmi. Vid Kavtičnik

Recept torej poznajo, sedaj ga je potrebno zgolj uresničiti na parketu. Posebne priprave na srečanje z Makedonci dan pred tekmo ni. To so Slovenci storili že na pripravah, kjer so se med drugim tudi s tem razlogom dvakrat pomerili s Srbijo. In obakrat slavili. "So tipična balkanska ekipa, ko jim ne gre, kar nekako razpadejo, se kregajo in to je naša prednost, mi smo ves čas povezani in taki bomo tudi ostali," je tik pred zadnjim treningom reprezentance v naš mikrofon zaupal eden izmed nosilcev slovenske igre Miha Zarabec. "Urnik je natrpan, na prvenstvu so same vrhunske ekipe, če hočeš kaj narediti, moraš premagati vsakega. Vsako tekmo moraš dati od sebe maksimum ali še kaj več," je še dodal Zarabec.

Zamenjali so selektorja, a igre kaj dosti niso spreminjali, mogoče je malce večji poudarek na igri na krožnega igralca, kjer bomo morali biti še bolj pozorni. Matevž Skok

Prvi strelec minulega mundiala glavna nevarnost

Če Slovenci ves čas poudarjajo, da jih krasi odlična povezanost znotraj moštva in kolektivna igra, pa je slika ravno obratna pri Makedoncih.Tam igra sloni na izkušenem Kirilu Lazarovu. Dovolj zgovoren je podatek, da je bil 37-letnik prvi strelec svetovnega prvenstva v Franciji, pa čeprav se je Makedonija poslovila že v osmini finala. Na turnirju, kjer je slovenska reprezentanca spisala eno najlepših športnih zgodb, je Lazarov dosegel kar 50 golov. Vujovićeva navodila so torej jasna, "ustavimo Kirila in potem smo si največji nasprotnik na parketu lahko le še sami". "Vse je več ali manj jasno, vse poteka prek Lazarova, imajo odlične posameznike, mi pa smo zagotovo boljši kot celota, imamo boljše vzdušje," je o nevarnemu golgeterju nasprotne reprezentance povedal Zarabec. "Tako kot lani igra še vedno sloni na njemu in na njegovem odličnem strelu. Zamenjali so selektorja, a igre kaj dosti niso spreminjali, mogoče je malce večji poudarek na igri na krožnega igralca, kjer bomo morali biti še bolj pozorni. S hitro igro in daljšo klopjo jim moramo vsiliti našo igro in jih poskušati čimprej utruditi," pa o nasprotniku doda vratar reprezentance Matevž Skok.

V sproščenem vzdušju so torej opravili še zadnji trening v zagrebški Areni, kjer na njihovi strani ne bosta zgolj bolj kvalitetna moštveni duh in igra, ampak tudi okoli 3000 glasnih slovenskih navijačev, ki so po bronu iz Pariza še naprej lačni uspehov. A vsi vemo, najprej je potrebno skočiti in nato reči hop. Z zmago bi že naredili velik korak proti drugemu delu turnirja in se še dodatno motivirali za obračun z aktualnimi prvaki Nemci. Reprezentanco, ki je Slovenija na uradni tekmi še nikoli ni premagala. Če se je slovensko športno leto 2017 končalo sanjsko, zakaj se tako ne bi nadaljevalo tudi leto 2018.