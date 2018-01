FOTO in VIDEO: Slovenski navijači že ob prihodu v Zagreb nad domačine: 'Se spomnite lanskega leta?'

Okoli poldneva se je iz Ljubljane proti Zagrebu na pot podal vlak s slovenskimi ljubitelji rokometa. Približno 500 se jih je nato izkrcalo na postajališču Remetinec, katere je nato hrvaška policija pospremila do zagrebške Arene in navijaške cone v bližini prizorišča predtekmovalne skupine C. Najzvestejši navijači so v hrvaško prestolnico pripotovali dobro razpoloženi in ves čas na poti do dvorane prepevali najrazličnejše navijaške pesmi, odmevala pa je tudi Prešernova Zdravljica. Večina je prepričana v zmago Slovenije nad Makedonijo. Nekateri pa so še drznejši v svojih napovednih. "Gremo po zlato medaljo!" je le ena iz med mnogih pogumnih izjav slovenskih ljubiteljev rokometa.

Slovenski navijači so dvignili temperaturo v Zagrebu. (Foto: Damjan Žibert)

Na pot z "brati" Makedonci

Na vlaku pa niso bili zgolj slovenski navijači. Prisotnih je bilo tudi nekaj makedonskih, s katerimi pa so se slovenski privrženci dobro razumeli, z njimi skupaj prepevali, se objemali in seveda tudi nekajkrat nazdravili. Seveda bo med samo tekmo to pozabljeno in takrat bodo navijači šli po svoje in vsak za sebe navijali za svojo ljubljeno reprezentanco. Po tekmi pa bo razpoloženje v obeh taborih odvisno tudi od končnega rezultata. Ni pa dvoma, kateri bodo glasnejši, saj naj bi bilo na prvi tekmi približno 3000 glasnih in zmage lačnih Slovencev.

"Se spomnite lanskega leta?"

Po ulicah Zagreba je tokrat odmevala tudi posebna navijaška pesem. Slovenski navijači so namreč z refrenom "Se spomnite lanskega leta?" ves čas opominjali hrvaške ljubitelje rokometa, kaj se je lanskega januarja dogajalo na svetovnem prvenstvu v Parizu. Takrat so namreč varovanci Veselina Vujovića uprizorili neverjeten preobrat in v tekmi za tretje mesto v napetem zaključku obračuna premagali južne sosede in se veselili prvega odličja na svetovnih prvenstvih. S Hrvaško se sicer Slovenija pred polfinalom ne more srečati.

Tomšič navdušen nad "športno" Slovenijo

Med potniki, ki so z vlakom prispeli v Zagreb je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant in član zasedbe, ki je leta 2004 osvojila srebro na domačem evropskem prvenstvu, Tomaž Tomšič. Član prve zlate rokometne generacije je navdušen nad tem, kako Slovenci radi spremljamo šport in podpiramo slovenske športnike. Po Parizu in Carigradu lani, je tokratni kraj romanja Hrvaška in morda bo tudi tokrat to prineslo uspeh.

"To so stvari, ki jih ne smeš izpustiti. Enostavno, Slovenci smo del športa in živimo s tem," nam je navdušeno zaupal lastnik srebrne medalje iz leta 2004. O napovedih za tokratno prvenstvo sicer ostaja previden, je pa prepričan, da po kakovosti Slovenija sodi med najboljše štiri reprezentance na stari celini. Sedaj je potrebno to dokazati še na parketu, navijači si navsezadnje to tudi zaslužijo.