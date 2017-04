FOTO: Nove medalje za Slovenijo, tokrat smo se izkazali v bowlingu

20. Mediteransko prvenstvo v bowlingu je Sloveniji prineslo več odličij.

Na 20. Mediteranskem prvenstvu v bowlingu so se odlično odrezali tudi slovenski tekmovalci. Ekipno si je Slovenija priborila bronasto medaljo, v tekmi mešanih dvojic pa je slovenska dvojica, ki jo tvorita Victorija Krivolustkaya in Anže Grabrijsan, dobila srebrno medaljo.

Na prvenstvu so se med seboj pomerile ekipe sodelujočih reprezentanc. Zmagala je Francija s 4867 podrtimi keglji (povprečje 202,79) pred Italijo (4667 podrtih kegljev, povprečje 194,46). V igri za bronasto medaljo je bilo še vsaj pet reprezentanc, ki so imele manj kot 100 točk zaostanka za Slovenijo, a Anže Grabrijan, Aleksander Koštric, Victoria Krivolutskaya in Nataša Pirc Musar so tudi v zadnji igri ostali zbrani in ohranili prednost. S skupaj 4515 podrtimi keglji (povprečje 188,13) so tako osvojili bron.

Za njimi so se zvrstili Grčija (4472), Turčija (4438), Malta (4430), Hrvaška (4327), Španija (4406), Ciper (4367), Izrael (3718), Tunizija (3702) in San Marino (3647).

Ekipno tekmovanje je odločalo tudi o uvrstitvi posameznikov po vseh doseženih točkah na prvenstvu. Vse do zadnje igre je imela Slovenija kar tri tekmovalce v boju za odličja. Med posamezniki je zmagal Francoz Valentin Saulnier (5164 podrtih kegljev, povprečje 215,17), srebro si je priboril Slovenec Aleksander Koštric (4945 podrtih kegljev, povprečje 206,04), bron pa s 4935 podrtimi keglji (povprečje 205,63) Grk Evangelos Krizinis. O srebrni in bronasti medalji so odločali čisto zadnji meti, pri čemer je imel smolo Anže Grabrijan, ki je za Grkom zaostal le za dve točki.

Tudi pri posameznicah gre zlato po vseh doseženih točkah na prvenstvu v Francijo. Zmagala je Alexandra Lopes d'Andrade s 4772 podrtimi keglji (povprečje 198,83). Tudi pri dekletih do zadnjih metov ni bilo jasno, kam bosta šli ostali dve medalji. Na koncu je srebro osvojila Giola Pastou s Cipra (4598 podrtih kegljev, povprečje 191,58), bron pa Sue Abela z Malte (4595 podrtih kegljev, povprečje 191, 46). Podobno kot Anžetu pri fantih je medalja za las ušla Slovenki Victorii Krivolutskayi, ki je v zadnjih nekaj metih za tretjeuvrščeno zaostala za 17 točk.