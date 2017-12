FOTO in VIDEO: Ricardinho in druščina premočni za Slovence, Portugalci zanesljivo dobili obračun v Stožicah

Ricardinho (Foto: Ervin Čurlič)

Portugalci so na novi modro-zeleno-beli podlagi že v prvem polčasu prišli do zanesljive prednosti, saj so kar štirikrat premagali vratarja Damirja Puškarja.

Že v drugi minuti je tudi nekoliko srečno zadel prvi zvezdnik Ricardinho, ko je sprožil iz prve, žoga pa je zadela enega Slovencev in spremenila smer. Minuto zatem je isti igralec podvojil prednost Portugalske po napaki slovenske obrambe. V šesti minuti je bilo že 3:0, ko se je med strelce po lepi akciji vpisal Tunha. Izid polčasa je v 16. minuti postavil Bruno Coelho. Slovenci so po uvodnih minutah, ko so Portugalci povsem prevladovali, v nadaljevanju pokazali nekaj svojega znanja in bili pred približno 3000 gledalci nekajkrat blizu zadetka, najbližje pa v sedmi minuti, ko je Kristjan Čujec zadel vratnico, okvir vrat pa je dve minuti pozneje zatresel še Igor Osredkar. Nekajkrat so se Slovenci znašli tudi sami pred vratarjem Bebejem, ki pa je svoje delo dobro opravil.





Tekmo v Stožicah na novi podlagi, ki je prav v Ljubljani doživela svojo premiero, je spremljalo skoraj 3000 gledalcev. (Foto: futsal.si)

V drugem delu so prvi nevarneje zagrozili Slovenci, a je bil Tilen Štendler le malce prekratek ob podaji pred vrata gostov. V 26. minuti pa so tudi prvič na tekmi zadeli, po dolgi podaji je bil uspešen Alen Fetić. Le minuto pozneje pa so znova zabili Portugalci, natančneje Andre Coelho, na 6:1 pa je povišal Ricardinho po protinapadu v 28. minuti. Igor Osredkar je Slovenijo malce bližje pripeljal minuto zatem, ko je od vratnice zadel za 6:2.

Za Slovence je bil to eden zadnjih preizkusov pred evropskim prvenstvom, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem v stoženski dvorani, januarja jih čaka še pripravljalni obračun z Iranom.

Ob koncu so Slovenci še ublažili poraz, ko sta zadela Čujec v 38. in Rok Mordej v 40. minuti. "Mislim, da smo zadeli tri vratnice, toda to ne igra vloge. Fantje se na vsaki tekmi nekaj naučijo. Srečo pričakujem takrat, ko bo to najbolj pomembno, torej na evropskem prvenstvu. Če se bo tam nam ena žoga odbila v gol, bo vse to pozabljeno. So bili pa Portugalci danes boljši in so zasluženo zmagali," je po tekmi v Stožicah povedal selektor Slovenije Andrej Dobovičnik. "Gledalci so bili lahko zadovoljni, saj so videli deset zadetkov. Slovenija ima lepe možnosti, da tudi na evropskem prvenstvu konča visoko, ima dobro ekipo, dolgo igra skupaj, igralci se dobro poznajo. Glede podlage pa je tako, da se nikakor nismo mogli ustaviti, drselo je, dobro pa je, da so določeni ljudje to videli in bodo lahko podlago popravili do prvenstva," pa je dejal kapetan Portugalske Ricardinho.

Izid, prijateljska tekma:

Slovenija - Portugalska 4:6 (1:4)

0:1 Ricardinho (2.), 0:2 Ricardinho (3.), 0:3 Coelho (6.), 0:4 Coelho (16.), 1:4 Fetić (26.), 1:5 Coelho 27.), 1:6 Ricardinho (28.), 2:6 Osredkar (29.), 3:6 Čujec (38.); 4:6 Mordej (40.)