FOTO: Slovenci z dvema goloma Osredkarja na kolena spravili veliko Italijo in si zagotovili četrtfinale EP v futsalu

To je velika zmaga slovenskih igralcev futsala, če vemo, da so Italijani leta 2014 osvojili naslov evropskih prvakov. V četrtfinale iz skupine A napredujejo še Srbi, ki so osvojili drugo mesto. Slovenija je s štirimi točkami končala na prvem mestu, v četrtfinalu jih čaka reprezentanca Rusije, finalist zadnjega evropskega prvenstva. Drugi četrtfinalni par iz skupin A in B sestavljata Srbija in Kazahstan. Italijani, prvi favoriti skupine ter evropski prvaki 2003 in 2014, pa so se poslovili od tekmovanja.

Tekma v lepem vzdušju pred polnimi tribunami se je sicer začela po italijanskih notah. Zahodni sosedi so prevzeli nadzor nad igro in v četrti minuti povedli. Najprej je Alex Merlim meril malo mimo gola, zatem pa je bil Humberto Honorio hitrejši od Mateja Fiderška, sprejel žogo in v dvoboju ena na ena premagal še Damirja Puškarja.

Tudi v naslednjih minutah so bili Italijani tisti, ki so držali niti igre v svojih rokah, medtem ko Slovencem ob tesnem italijanskem pokrivanju do polovice polčasa ni uspelo izpeljati nevarnejše akcije oziroma vzpostaviti ravnotežja. Zatem je še najbolj zagrozil Rok Mordej v enajsti minuti, ko je iz bližine žogo poslal malo mimo vratnice, v 13. pa mu je strel obranil Stefano Mammarella. Na drugi strani je moral Puškar posredovati po novem poskusu Merlima.

Tvegana taktika obrodila sadove v zaključku tekme

Ker so imeli že pet akumuliranih prekrškov, so slovenski reprezentanti zadnje dobre štiri minute igrali z igralcem več in držali žogo ter s tem preprečili, da bi sami naredili šesti prekršek, ki bi pomenil kazenski strel Italijanov z desetih metrov. Tako so porabili čas do konca prvega dela in drugega začeli z ničlo, kar zadeva prekrške.

V uvodu drugega dela so Slovenci vršili hud pritisk proti vratom Italije, trikrat je streljal Kristjan Čujec, toda v 22. mu je strel obranil Mammarella, malce zatem je z volejem zadel zunanji del mreže, v 26. pa je sprožil čez gol. V 27. minuti pa so bili po dolgem času nevarni tudi Italijani, Puškar je žogo po strelu Merlima odbil v prečko. V 29. minuti je znova izvrstno posredoval Puškar po strelu Julia De Oliveire, v 31. minuti pa je sledila eksplozija veselja v Stožicah, ko je Matej Fideršek z leve podal pred vrata, tam pa je žogo v mrežo poslal Igor Osredkar za izenačenje na 1:1.

V 34. minuti je Mordej z izvrstnim posredovanjem preprečil italijanski zadetek v prazno mrežo, nekaj trenutkov pozneje je Puškar ustavil strel Fortina, ki je vskočil namesto poškodovanega kapetana Gabriela Lime, zatem pa še nekaj manj nevarnih poskusov "azzurrov". Minuto pred koncem pa je Osredkar ukradel žogo Murilu, ko je Italija igrala z igralcem več, sam stekel proti golu in zabil odločilni zadetek na tekmi za zmago in četrtfinale.

Izid:

Slovenija - Italija 2:1 (0:1)

Osredkar 31., 39.; Honorio 4.