Fraile dobil 11. etapo, Dumoulin ostaja v rožantem, Slovenci tokrat niso bili v ospredju

Fraile je dobil 11. etapo letošnje dirke po Italiji. (Foto: Twitter)

Ekipa Dimension Data je danes prišla do pomembne zmage v tej sezoni, njihov Omar Fraile pa je bil na najlepši možni način nagrajen za veliko delo, ki ga je opravil v etapi, saj je bil pretežni del dneva vseskozi v begu. Najprej se je povezal z rojakom Mikelom Lando, potem pa se je prebil v ospredje in na zadnjem vzponu napadel. "Opazil sem, da mi bo ta etapa pisana na kožo. Zgodaj sem napadel in šel z Lando, saj sem vedel, da si lahko priboriva lepo prednost. Ko so naju dohiteli, sem opazil, da je Rui Costa dobro razpoložen in hiter, a sem bil danes hitrejši. O takšni zmagi sem sanjal že dalj časa, krasno je, da mi je končno uspelo," je po zmagi povedal Fraile.

Skupina favoritov je prišla v cilj s skoraj dvominutnim zaostankom, najboljšega Slovenca Jana Polanca ni bilo med njimi. V cilj je prišel v manjši skupini skupaj z Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom in Britancem Thomasom Geraintom, za skupino z rožnato majico je zaostala 48 sekund. S pribitkom 2:25 minute je Polanc danes zasedel 30. mesto, skupno je zdaj 18., za vodilnim Dumoulinom pa zaostaja 7:39 minute. Polanc je zadržal modro majico najboljšega na gorskih ciljih. Do novih točk ni prišel, še vedno jih ima 44, toliko kot po novem tudi Fraile, a majico bo vsaj še v četrtek nosil Slovenec. Seštevek prve peterice se sicer ni spremenil, še naprej vodi Dumoulin. "Pričakovali smo težko dirko in res je bila. Prav tako smo pričakovali, da bodo napadli tisti, ki zaostajajo pet ali šest minut in tudi to se je zgodilo. Danes se lahko spet zahvalim ekipi, opravila je odlično delo. Uspeli so poloviti pobege in vedel sem, da se bodo tudi druge ekipe trudile, glede na to, kdo je bežal. Res sem vesel, da sem zadržal roza majico," je povedal Nizozemec. Četrtkova 12. etapa bo pretežno ravninska, z dvema vzponoma na 913 in 731 visoka vrhova, kolesarji pa bodo med krajema Forli in Reggio nell'Emilia opravili 234 kilometrov.

Izidi, 11. etapa: - Firenze - Bagno di Romagna (161 km): 1. Omar Fraile (Špa/Dimension Data) 4:23:14 2. Rui Costa (Por/UAE) 3. Pierre Rolland (Fra/Cannondale-Drapac) 4. Tanel Kangert (Est/Astana) 5. Giovanni Visconti (Ita/Bahrain-Merida) 6. Ben Hermans (Bel/BMC) 7. Dario Cataldo (Ita/Astana) 8. Simone Petilli (Ita/UAE) 9. Maxime Monfort (Bel/Lotto) + 0:03 10. Laurens De Plus (Bel/Quick-Step Floors) ... 30. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 2:25 100. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 16:18 144. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 25:58 145. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 146. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 166. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates)

Skupno: 1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 47:22:07 2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:23 3. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:38 4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 2:40 5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 2:47 6. Andrey Amador (Krk/Movistar) 3:05 7. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 3:56 8. Tanel Kangert (Est/Astana) 3:59 9. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R) 4:05 10. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 4:17 ... 18. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:39 112. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 1:27:59 114. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:28:49 134. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 1:40:46 139. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 1:42:02 152. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 1:49:20