Francija, Angola in zdaj še Paragvaj: Slovenke se veselijo tretje zmage na mundialu

Slovenske rokometašice so po zmagah nad favorizirano Francijo in Angolo ter tesnem porazu z Romunijo na svetovnem prvenstvu v skupini A v 4. krogu v nemškem Trieru vknjižile še tretjo zmago proti skromni reprezentanci Paragvaja, s katero so zgolj potrdile uvrstitev v osmino finala.





Slovenske rokometašice so že uvrščene v nadaljnje tekmovanje. (Foto: AP)

Selektor naše izbrane vrste Uroš Bregar je v 2. polčasu priložnost za igro ponudil igralkam, ki so v dozdajšnjih treh dvobojih preživele največ časa na igrišču. S tem so prišle tudi nekatere napake, ki pa v niti enem trenutku niso ogrozile slovenske zmage z 28:22. V 1. polčasu je odlično strelsko formo s predhodnih obračunov nadaljevala kapetanka Ana Gros, ki je dosegla 6 zadetkov. velja poudariti, da je Slovenija igrala toliko, kolikor je bilo potrebno za zmago, saj jih že kmalu čaka nov, precej zahtevnejši obračun zadnjega kroga rednega dela proti Španiji, kjer bo lovila nov uspeh za čim višjo uvrstitev v skupini A, ki bi jim posledično prinesla nekoliko lažjega tekmeca v osmini finala.



Svetovno prvenstvo za ženske, skupinski del, 4. krog, izid:

Skupina A (Trier)

Paragvaj ‒ Slovenija 22:28 (9:18)

* Arena Trier, gledalcev 1590, sodnika: Krichen in Makhlouf (oba Tunizija).

* Paragvaj: Villalba, Yaryes, F. Acuna 3, Genes, Insfran 4, Rolon, Fiore 8 (2), Dos Santos, Fernandez 3, Faria 3, Gorosa, Leiva, Benitez, Martinez, A. Acuna, Gonzalez 1.

* Slovenija: Pandžić, Vojnović, Ferfolja, Rudman 1, Gros 6 (4), Žabjek 1, Stanko 6 (1), Abina 1, Zulić, Irman 1, Koren 4, Vučko, Vrček 2, Krhlikar, Beganović 2, Amon 4.

* Sedemmetrovke: Slovenija 5 (5), Paragvaj 2 (2).

* Izključitve: Slovenija 10, Paragvaj 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Lestvica:

1. Romunija 3 3 0 0 79:62 6 točk

2. Slovenija 4 3 0 1 112:101 6

3. Francija 3 2 0 1 84:56 4

4. Španija 3 2 0 1 77:58 4

5. Angola 3 0 0 3 68:86 0

6. Paragvaj 4 0 0 4 67:124 0

Skupina B (Bietigheim-Bissingen)

Poljska ‒ Madžarska 28:31 (11:13)

Lestvica:

1. Norveška 3 3 0 0 101:63 4 točke

2. Madžarska 4 2 0 2 108:98 4

3. Češka 3 2 0 1 89:83 4

4. Švedska 3 2 0 1 91:87 4

5. Poljska 4 1 0 3 106:125 2

6. Argentina 3 0 0 3 58:97 0